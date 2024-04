Mercato : Les regrets de ce joueur de l’OM la saison dernière « à Marseille j’étais heureux »

Passé par l’Olympique de Marseille en 2023, Nuno Tavares, formé à Benfica, aura le « cœur partagé » ce soir à l’occasion du quart de finale aller de Ligue Europa. Dans une interview accordée à L’Équipe, le latéral gauche prêté à Nottingham Forest est revenu sur son passage dans le club olympien où il garde un bon souvenir.



L’OM, ça a été le meilleur moment de ma carrière

« Oui, ça a été le meilleur moment de ma carrière. J’ai eu des stats intéressantes. En France, le football est plus physique, plus rapide qu’au Portugal, a affirmé Tavares. Ce n’est pas aussi « compétitif » que le Championnat anglais, mais j’ai beaucoup aimé le foot français pour son intensité. C’est toujours différent quand un club et un entraîneur vous font confiance, parient sur vous. Igor Tudor est l’entraîneur qui m’a accordé le plus sa confiance avec Jorge Jesus. (…) À Marseille j’étais heureux. Je me suis senti un peu comme à Lisbonne. Les rues, les gens, certains endroits : par bien des aspects, les deux villes se ressemblent, et j’ai adoré Marseille. Le stade de Benfica est plus joli mais l’ambiance est encore plus forte, plus intense au Vélodrome. Je ressentais le même lien avec le public. Au quotidien, les fans sont avec toi, te poussent. Je crois qu’il y a peu d’endroits où on retrouve ça. (…) Je me suis très bien senti à Marseille comme à Benfica, où j’ai été formé, où j’ai débuté chez les pros, et qui a été comme ma deuxième maison. Alors, j’aurai le coeur partagé. Espérons que ce soient deux bons matches et que le meilleur gagne », a-t-il ajouté.