Mercato : Les révélations de Fabrizio Romano sur un ex “banni” de l’OM

Parti de Marseille dans une relative discrétion, Ismaël Koné pourrait bien devenir l’un des gros dossiers du mercato estival. Selon les informations de Fabrizio Romano, l’ancien milieu de terrain de l’OM dispose désormais d’une clause libératoire fixée à 35 millions d’euros dans son contrat avec Sassuolo, preuve de la forte revalorisation de sa cote en Serie A.

Le journaliste italien précise que cette clause est activable jusqu’à la fin du mois de juillet, ce qui impose un calendrier très clair aux clubs intéressés. Et ils sont déjà nombreux à surveiller de près la situation de l’international canadien.

Toujours d’après Fabrizio Romano, plusieurs formations italiennes suivent attentivement l’évolution du dossier, tandis que des clubs de Premier League ont également pris des renseignements. En Italie, l’intérêt est jugé concret, une tendance confirmée en interne par le directeur sportif de l’AC Milan, Igli Tare.

🚨🇨🇦 Exclusive: Ismael Kone has a €35m release clause into his contract at Sassuolo. It’s valid until end of July with several clubs keen in Italy — as AC Milan director Tare also confirmed, and also in UK. Talks to follow even before World Cup. 🎥🇮🇹 https://t.co/8EX91lhjHG pic.twitter.com/tIILmIwO7o — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2026

Arrivé définitivement à Sassuolo après la levée de son option d’achat estimée à 13 millions d’euros en février dernier, Ismaël Koné a vu sa valeur exploser en seulement quelques mois. Ses performances en Serie A ont convaincu, au point de faire de lui l’un des milieux les plus surveillés du marché italien.

Fabrizio Romano précise enfin que des discussions pourraient démarrer très rapidement, possiblement avant même la prochaine Coupe du monde. Le dossier Koné s’annonce déjà comme l’un des plus chauds de l’été.