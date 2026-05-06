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Mercato : Les révélations de Fabrizio Romano sur un ex “banni” de l’OM

Par La rédaction FCM -

Parti de Marseille dans une relative discrétion, Ismaël Koné pourrait bien devenir l’un des gros dossiers du mercato estival. Selon les informations de Fabrizio Romano, l’ancien milieu de terrain de l’OM dispose désormais d’une clause libératoire fixée à 35 millions d’euros dans son contrat avec Sassuolo, preuve de la forte revalorisation de sa cote en Serie A.

Le journaliste italien précise que cette clause est activable jusqu’à la fin du mois de juillet, ce qui impose un calendrier très clair aux clubs intéressés. Et ils sont déjà nombreux à surveiller de près la situation de l’international canadien.

Toujours d’après Fabrizio Romano, plusieurs formations italiennes suivent attentivement l’évolution du dossier, tandis que des clubs de Premier League ont également pris des renseignements. En Italie, l’intérêt est jugé concret, une tendance confirmée en interne par le directeur sportif de l’AC Milan, Igli Tare.

Arrivé définitivement à Sassuolo après la levée de son option d’achat estimée à 13 millions d’euros en février dernier, Ismaël Koné a vu sa valeur exploser en seulement quelques mois. Ses performances en Serie A ont convaincu, au point de faire de lui l’un des milieux les plus surveillés du marché italien.

Fabrizio Romano précise enfin que des discussions pourraient démarrer très rapidement, possiblement avant même la prochaine Coupe du monde. Le dossier Koné s’annonce déjà comme l’un des plus chauds de l’été.

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