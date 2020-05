Mercato : « L’homme idoine pour l’OM… qui a fait gagner des millions à Angers », un super DS made in Ligue 1 ?

Le président Eyraud cherche un « head of football », une sorte de super directeur sportif qui va prendre la suite d’Andoni Zubizarreta avec des prérogatives élargies. Une des pistes serait française…

Selon la Provence, le nom d’Olivier Pickeu est dans la short list de l’OM. L’ancien manager général d’Angers a été licencié du SCO en avril dernier pour « des fautes graves caractérisées et répétées, de nature à porter atteinte aux intérêts du club ».

Pickeu, entre bonnes affaires et zones d’ombres…

La réputation de l’ancien attaquant est contrastée. D’un côté ce dernier a réussi à recruter malin et a réalisé de grosse plus-values à Angers (Jeff Reine-Adélaïde / 25M€, Karl Toko Ekambi / 18M€, Nicolas Pépé / 10M€, Flavien Tait / 9,00M€), d’un autre son fonctionnement et ses intérêts avec certains agents est pointé du doit…

Le quotidien local précise que « son nom revient aussi, même si, selon nos sources, il serait plus proche de l’AS Monaco, où il aurait déjà pu signer en 2016. » Un de ses anciens collaborateurs dresse un portrait très élogieux de lui dans ce même article…

« Pickeu, l’étoffe d’un grand manager et qui finira dans un grand club européen »

« Pour moi, c’est l’homme idoine pour l’OM, l’homme de la situation. C’est un gros bosseur, un homme de réseaux très influent, un winner, un homme courageux qui n’a pas peur d’affronter les tempêtes, un homme qui défend ses joueurs et son staff contre vents et marées, un trader extraordinaire qui a fait gagner des millions à Angers. Bref, un ancien buteur professionnel qui a l’étoffe d’un grand manager et qui finira dans un grand club européen. À Marseille ou ailleurs… » Un des anciens collaborateurs de Pickeu – source : La Provence