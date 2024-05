Mercato : L’incroyable cible du Bayern pour succéder à Tuchel ! (un ancien coach de l’OM qui n’a pas laissé un bon souvenir)

Une chose est sûre au Bayern de Munich, Tuchel quittera le club en fin de saison. Mais qui sera donc le nouvel entraîneur du club bavarois ? Zidane, Ralf Rangnick, Nagelsmann ou la nouvelle rumeur surprenante… Rudi Garcia !

Qui succèdera à Thomas Tuchel sur le banc du FC Bayern Munich ? C’est une décision pour le club allemand qui a pour but d’entamer un nouveau cycle. Le problème c’est que la priorité était Julian Nagelsmann et que ce dernier vient de prolonger à la tête de la Mannschaft ! Mais le Bayern a essuyé un deuxième refus plus récemment avec Ralf Rangnick. En effet, selon Bild, l’entraîneur allemand aurait refusé l’offre du club bavarois pour rester le sélectionneur de l’Autriche.

Zidane, quant à lui, a l’air réticent également de débarquer en Allemagne. Malgré que ce soit un grand club, capable de gagner des titres, la légende du Real Madrid ne parle pas un mot d’allemand et estimerait que ce serait un problème.

A LIRE AUSSI : OM : « J’ai vu peu d’équipes en Serie A mettre autant en difficulté l’Atalanta ! » (analyse un journaliste spécialiste du foot italien)

Rudi Garcia pisté par le Bayern ?

Ces nombreux refus ont contraint le club munichois à revoir ses plans, une fois de plus. Ce vendredi, l’Equipe a dévoilé plusieurs (nouveaux) candidats pour succéder à Tuchel, dont l’ancien entraîneur de l’OM Rudi Garcia. Libre depuis son renvoi de Naples, il serait un candidat sérieux en interne pour prendre la tête du club. Un feuilleton qui ne cesse de terminer, et dont l’issue est imprévisible !

Le nom de Rudi Garcia a été mentionné en interne au Bayern pour succéder à Thomas Tuchel au poste d’entraîneur. 🔴⚪️ 🗞️ @lequipe pic.twitter.com/FjOqGruBXe — Actu Foot (@ActuFoot_) May 3, 2024

A LIRE AUSSI : OM Atalanta (1-1) La réaction à chaud des supporters marseillais toujours à fond pour la qualification !