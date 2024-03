Mercato : L’OM a deux pistes prioritaires pour l’après Gasset

L’Olympique de Marseille ne devrait pas continuer son aventure avec Jean-Louis Gasset à l’issu de la saison. Le coach français pourrait être remplacé par Christophe Galtier ou Paulo Fonseca, deux pistes prioritaires du club.

Christophe Galtier et Paulo Fonseca feraient partie des coachs prioritaires pour remplacer Jean Louis Gasset à la fin de la saison. D’après L’Equipe, l’Olympique de Marseille aurait coché le nom des deux hommes pour prendre la suite du projet après une saison semée d’embuche au poste d’entraîneur.

« Parmi ces courtisans aux moyens supérieurs figure à coup sûr l’OM, qui est loin de l’avoir oublié depuis l’été dernier. Le Portugais fait partie des deux profils prioritaires ciblés pour succéder à Jean-Louis Gasset cet été, en compagnie de Christophe Galtier. L’OL de John Textor est également sensible aux qualités du technicien lusitanien », écrit L’Equipe ce jeudi.

Lille espère prolonger son technicien portugais, Paulo Fonseca, en fin de contrat en juin. Mais la tâche ne s’annonce pas simple et ce ne sera pas pour tout de suite. https://t.co/AJvLEijukS pic.twitter.com/yV6WKY1ojr — L’ÉQUIPE (@lequipe) March 28, 2024

Les Saoudiens ou un autre pays… » peu importe pour Zidane !

Une arrivée de Zinédine Zidane à l’Olympique de Marseille reste l’un des plus gros fantasmes pour une grande partie des supporters. Seulement, on le sait, le Français ne viendra pas sans que toutes les conditions ne soient réunies. Pour Robert Pirès, interrogé à ce sujet par le média Carré, cette possibilité peut exister, même si ce n’est pas l’Arabie Saoudite qui rachète le club.