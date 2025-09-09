Mercato : L’OM a essayé de s’offrir ce jeune talent du Bayern…

L’Olympique de Marseille a connu un mercato estival particulièrement agité, marqué par l’arrivée de pas moins de douze recrues sous la houlette de Medhi Benatia, son directeur sportif. Mais si ce dernier a multiplié les pistes pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi, toutes n’ont pas abouti. Parmi elles, un nom a récemment refait surface : celui d’Adam Aznou, jeune latéral gauche du Bayern Munich.

Benatia avait coché le nom d’Adam Aznou

Selon les informations de FootMercato, Medhi Benatia s’était intéressé de près à ce profil. L’ancien défenseur, devenu l’homme fort du recrutement marseillais, voyait en Aznou un joueur à fort potentiel. Âgé de seulement 19 ans, le latéral gauche est déjà international marocain U23 et présente un parcours atypique. Né à Barcelone, formé à La Masia, il a rejoint ensuite le Bayern Munich, où il a poursuivi sa progression dans les équipes de jeunes.

Les coulisses du mercato de Ligue 1 avec certaines pistes folles tentées par des clubs français. Malcom à l’OM, Sofyan Amrabat au Paris FC… à lire. ⬇️ https://t.co/GyLGFavX0L — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) September 8, 2025



Malgré cet intérêt, l’OM n’a finalement pas donné suite au dossier. Le joueur n’a pas franchi le pas vers la Ligue 1 et a préféré s’engager en Premier League. En effet, Everton a su convaincre le défenseur de poursuivre sa carrière en Angleterre, laissant le club phocéen sur une piste non concrétisée.

Un mercato dense mais sélectif



Ce choix illustre la stratégie de l’OM, qui a exploré de nombreuses options avant de finaliser son recrutement estival. Avec douze nouveaux visages, dont Emerson Palmieri à ce poste, l’effectif marseillais a déjà connu une profonde transformation. Le cas d’Adam Aznou montre que certaines opportunités, bien qu’étudiées, n’ont pas été saisies par la direction.