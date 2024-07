Mercato : L’OM a grillé un énorme club espagnol pour Hojbjerg !

L’Olympique de Marseille devrait bien faire signer Pierre-Emile Hojbjerg d’après L’Equipe. Une belle signature qui arrive après un long feuilleton où il a failli rejoindre l’Atletico Madrid !

Pour une fois, c’est l‘Olympique de Marseille qui rafle la mise dans une bataille mercato ! Les dirigeants ont réalisé un gros coup en allant récupérer Hojbjerg à Tottenham en prêt avec option d’achat. Pourtant ces dernières semaines, son nom était lié à l’Atletico Madrid. Mundo Deportivo définissait même ce transfert comme « la meilleure possibilité » pour les Colchoneros. Finalement, il rejoindra l’OM avec qui il devrait signer un contrat de 4 ans !

💣🚨| Pierre-Emile Hojbjerg es ahora la « mejor posibilidad » para el Atlético de Madrid este verano. 🗞️ @mundodeportivo. pic.twitter.com/cAcvnvsNzl — Víctor_ATM (@_soy_rojiblanco) July 8, 2024

Contrat de 5 ans à 2 à 2.5M€/ an pour Carboni ?

La prochaine recrue pourrait d’ailleurs être Carboni, l’international argentin. Selon le média fcinternews, « Valentin Carboni a déjà conclu un accord avec Marseille pour un contrat de cinq ans d’une valeur de 2 millions plus des bonus pour atteindre environ 2,5 millions. » Si le coach Simone Inzaghi semble vouloir garder le jeune meneur de jeu, l’Inter demande plus de 30 millions d’euros. Un montant que l’OM ne veut pas payer, Pablo Longoria et son équipe tenterait d’obtenir un prêt avec obligation d’achat… Le feuilleton n’est pas terminé…



Selon Sport Mediaset, « Valentin Carboni se rapproche heure après heure de Marseille. (…) Le club Nerazzurri demande 40 millions d’euros, l’Olympique en a atteint 30 et pour cette raison la distance se rétrécit de jour en jour. (…) les Nerazzurri réfléchissent aussi à inclure un rachat en cas de transfert. » Un montant de plus de 30M€ semble bien excessif pour ce jeune joueur qui n’a pas encore explosé au plus haut niveau. Cependant, RMC confirme via son journaliste Fabrice Hawkins, qu’une offre de l’OM a bien été formulée !