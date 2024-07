Mercato : L’OM a pris une grande décision pour Chancel Mbemba?

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

L’Olympique de Marseille aurait pris une décision avec Chancel Mbemba : le défenseur congolais n’entre plus dans les plans du club.

D’après les informations de La Provence, l’Olympique de Marseille aurait fait le point sur l’effectif. Outre les habituels indésirables comme Kondobgia ou Sarr, le club aurait pris la décision de se séparer de Chancel Mbemba. Il n’entrerait plus dans les plans du club pour la saison prochaine. Les dirigeants attendraient une offre pour le faire partir.

🚨 Chancel Mbemba 🇨🇩 n’entre plus dans les plans de l’OM !! 👉🏼 L’OM attend aujourd’hui une offre d’AS 🇸🇦 pour exfiltrer le Congolais ! 👉🏼 Le joueur n’est même pas invité aux séances tactiques de De Zerbi !! 😳 🗞️ @laprovence pic.twitter.com/O8kwEwOzKw — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) July 14, 2024

Une offre record ?

Deux saisons et puis s’en va ? Le défenseur des léopards et de l’OM, Chancel Mbema, a connu une saison compliquée, à l’image de l’équipe. Après une première saison de taulier avec Igor Tudor, le joueur de 29 ans a connu une seconde saison plus dure sur le plan physique, avec notamment quelques blessures récurrentes durant la deuxième partie du calendrier.

À un an de la fin de son contrat, l’OM ne rechignera pas à la laisser partir cet été si une belle offre venait à arriver sur la table des dirigeants marseillais. Courtisé par plusieurs clubs, c’est finalement Al Ahli SFC, un club saoudien, qui pourrait passer à l’attaque avec une très grosse offre. Selon le journaliste Jenovic Mbowa, le défenseur du Congo ferait les frais d’une offre exceptionnelle de 30 millions d’euros.