Mercato : L’OM a regardé vers la Chine pour recruter cet hiver ?

Le mercato hivernal a officiellement ouvert ses portes ce matin. Avec une incidence sur l’effectif de l’Olympique de Marseille au second semestre ?

André Villas-Boas l’a annoncé : il va être difficile de recruter sans vendre cet hiver (voir plus bas). Selon La Provence, cela n’a cependant pas empêché les dirigeants marseillais de regarder vers la Chine dès cet automne. En effet la réglementation pour la rémunération des étrangers a changé et l’état major olympien a donc tâté le terrain à la recherche de bonnes opportunités.

Problème, la nouvelle réglementation ne concerne pas les contrats en cours. Les joueurs actuellement grassement rémunérés le restent et n’entendent pas faire d’efforts salarial pour le moment.

Sans sorties, il n’y aura rien !

« Pour le mercato, sans sorties, il n’y aura rien. Et je n’ai aucun intérêt à ce que mon équipe change. Généralement, ça se décante la dernière semaine de janvier. Les joueurs qui bougent sont souvent ceux qui ne jouent pas. Le mercato est imprévisible. J’ai dit à Andoni qu’il était important pour moi de garder le groupe et de ne perdre personne. Pour moi, on reste comme on est. Le mercato d’hiver est plus cher que celui d’été, donc je ne pense pas qu’on aura d’offres. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse du 19 décembre