Mercato : L’OM a tenté cet ancien talent brésilien du FC Barcelone !

L’Olympique de Marseille a vécu un été particulièrement agité sur le marché des transferts. Avec pas moins de 12 recrues venues renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi, le club phocéen s’est affirmé comme l’un des acteurs majeurs du mercato estival en Europe. Derrière cette activité intense, un homme se distingue : Medhi Benatia. Le directeur sportif de l’OM a multiplié les pistes et les tentatives, certaines menées à terme, d’autres restées à l’état de simples approches.

Parmi les noms étudiés figure celui de Malcom, l’ancien Bordelais aujourd’hui âgé de 28 ans. D’après FootMercato, Benatia avait identifié l’international brésilien comme une option crédible au poste d’ailier droit, notamment pour apporter de la concurrence à Mason Greenwood, considéré comme l’arme offensive majeure du côté droit marseillais.

Malcom, une piste envisagée mais vite refermée

La réflexion a existé à deux moments clés du mercato. Dans un premier temps, au début de l’été, lorsque l’OM cherchait activement à densifier ses ailes. Puis plus tard, en fin de marché, alors que le dossier Edon Zhegrova s’enlisait et que l’urgence d’une alternative commençait à se poser. Mais dans les deux cas, les discussions n’ont pas dépassé le stade d’une prise de renseignements.

Les coulisses du mercato de Ligue 1 avec certaines pistes folles tentées par des clubs français. Malcom à l’OM, Sofyan Amrabat au Paris FC… à lire. ⬇️ https://t.co/GyLGFavX0L — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) September 8, 2025



Autrement dit, le dossier Malcom n’a jamais véritablement décollé. Ni du côté du joueur, engagé avec Al Hilal en Arabie Saoudite, ni du côté marseillais, où la priorité est restée ailleurs.

Benatia, symbole d’un mercato offensif

Si la piste Malcom n’a pas abouti, elle illustre le mode opératoire de Benatia cet été : explorer un maximum de solutions, sans hésiter à sonder des profils expérimentés et connus du championnat de France. Le directeur sportif n’a pas ménagé ses efforts pour offrir à De Zerbi un effectif compétitif, à la hauteur des ambitions olympiennes.