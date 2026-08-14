Mercato : l’OM a tenté un coup en Liga…

L’OM continue de travailler sur le renforcement de sa défense et a notamment tenté de recruter Arnau Martínez. Le club marseillais a transmis une offre de 2 millions d’euros à Girona, assortie de 20 % sur une future revente, mais celle-ci a été refusée. Le latéral espagnol devrait finalement rejoindre le Valencia CF, obligeant Marseille à poursuivre ses recherches.

L’OM a tenté Arnau Martínez

Le chantier défensif de l’OM se poursuit. Selon les informations de FootMercato, le club phocéen s’est positionné sur Arnau Martínez, défenseur de Girona, avec l’objectif de renforcer son couloir droit.

Pour convaincre le club espagnol, Marseille a transmis une proposition de 2 millions d’euros, accompagnée de 20 % sur une future revente. Une offre qui n’a toutefois pas convaincu Girona, qui l’a refusée.

Cette tentative confirme l’intérêt de l’OM pour le poste de latéral droit, alors que le club cherche encore à renforcer son secteur défensif.

Arnau Martínez devrait rejoindre Valence

Le dossier semble désormais prendre une autre direction. Arnau Martínez devrait finalement rejoindre le Valencia CF, tandis que Marseille doit se tourner vers d’autres pistes pour renforcer son côté droit.

Le défenseur espagnol ne devrait donc pas devenir la nouvelle recrue marseillaise. L’offre formulée par l’OM n’aura pas suffi à convaincre Girona, malgré l’ajout d’un pourcentage sur une éventuelle future vente.

Le mercato de l’OM reste très actif

Cette tentative illustre l’activité de Marseille sur le marché des transferts. Le club phocéen travaille toujours sur plusieurs dossiers afin de renforcer son effectif avant la fermeture du mercato.

En plus du latéral droit, le chantier du gardien reste également ouvert. Après l’échec de cette piste menant à Arnau Martínez, les dirigeants marseillais doivent donc poursuivre leurs recherches pour trouver le profil susceptible de renforcer la défense de l’OM.

Le dossier espagnol semble désormais promis à Valencia, laissant Marseille concentré sur ses autres priorités de recrutement.