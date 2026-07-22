Mercato : L’OM a tenté un gros coup !

L’Olympique de Marseille a bien exploré la piste Memphis Depay cet été. Selon les informations de Foot Mercato, le club olympien s’est renseigné sur la situation de l’international néerlandais, bientôt libre après son passage aux Corinthians. Une deuxième tentative après celle de l’été 2022.

Toujours à la recherche d’un renfort offensif, l’OM aurait pris contact avec l’entourage de Memphis Depay afin d’étudier la faisabilité d’une arrivée. Le profil de l’ancien Lyonnais, capable d’évoluer à plusieurs postes en attaque, présentait un intérêt particulier pour le club marseillais.

Le joueur de 32 ans connaît par ailleurs parfaitement Bruno Genesio, qui l’avait dirigé à l’Olympique Lyonnais entre 2017 et 2021. Sous les ordres de l’actuel entraîneur de l’OM, Depay avait réalisé certaines des meilleures saisons de sa carrière.

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Des exigences salariales incompatibles avec la politique de l’OM

Selon Foot Mercato, les premiers échanges ont rapidement fait apparaître un obstacle majeur : le salaire demandé par l’international néerlandais.

L’ancien joueur du FC Barcelone percevait un salaire supérieur à un million d’euros par mois aux Corinthians. Des prétentions jugées bien trop élevées au regard de la nouvelle politique salariale mise en place par la direction marseillaise.

Dans ces conditions, la piste n’a pas été approfondie et ne devrait pas déboucher sur une arrivée.

Une deuxième approche en quatre ans

Ce n’est pas la première fois que l’OM s’intéresse à Memphis Depay. À l’été 2022, les dirigeants olympiens avaient déjà tenté de convaincre l’attaquant, alors en difficulté au FC Barcelone.

Là encore, le volet financier avait rapidement refroidi les discussions. Marseille s’était finalement tourné vers une autre piste offensive, celle menant à Alexis Sanchez, qui avait rejoint le club quelques semaines plus tard.

Sauf retournement de situation, Memphis Depay ne devrait donc pas porter le maillot olympien. L’OM poursuit ses recherches pour recruter un premier renfort offensif lors de ce mercato estival.