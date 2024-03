Mercato : L’OM a tranché pour l’avenir de Leonardo Balerdi !

Actuellement indispensable et dans la forme de sa vie, Balerdi a bien failli partir cet hiver mais l’OM a refusé les offres !

Arrivé en provenance de Dortmund à l’été 2020, Leonardo Balerdi a essuyé bien des critiques avant de finalement s’imposer à l’OM très récemment. Auteur d’une énorme performance contre Villarreal jeudi dernier (4-0), l’Argentin a désormais les épaules pour porter le maillot olympien.

Au point que déjà cet hiver, 2 grands clubs de Serie A ont tenté de le recruter, comme l’affirme le journaliste Sébastien Denis. De plus, il assure que c’est bien l’OM qui a refusé les offres. Il y a une réelle volonté de la part du club de conserver l’ancien joueur de Dortmund.

🚨 🔵⚪️ #mercatOM

▪️Deux grosses écuries de Serie A ont tenté de recruter Leonardo Balerdi 🇦🇷 cet hiver

▪️ l’OM, très content de son défenseur et pas vendeur, a décidé de repousser les offres italienneshttps://t.co/nsaeHPnxUK pic.twitter.com/uLm4kAj34O — Sébastien Denis (@sebnonda) March 13, 2024

« Il y avait quelque chose avec l’Atlético »

Le défenseur olympien avait lui-même confirmé un intérêt de l’Atlético de Madrid à son égard le 2 février dernier. Il avait aussi affirmé son envie de continuer son aventure marseillaise.

« L’intérêt de L’Atlético ? « Oui, j’en ai entendu parlé et j’ai demandé à mon agent si c’était vrai. Il y avait quelque chose. L’OM ne voulait pas que je parte, et maintenant le mercato est terminé et je suis content d’être là… »

#Balerdi: « J'ai entendu parler des rumeurs sur un intérêt de l'Atlético Madrid. J'ai demandé à mon agent si c'était vrai. Il y avait bien quelque chose. Je veux rester ici pour le moment, même s'il y a eu des approches. Je suis heureux à Marseille. »

Au vu des performances actuelles de Leonardo Balerdi, l’OM devra s’attendre à recevoir des offres de grands clubs européens cet été ! Pas sûr en revanche qu’ils souhaitent s’en séparer, à moins d’une prolongation.