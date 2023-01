Mercato : L’OM a trouvé un accord pour le remplaçant de Gerson !

Un accord serait déjà trouvé pour Ruslan Malinoskyi ! L’Olympique de Marseille serait en phase finale de négociation avec l’Atalanta pour l’arrivée de l’Ukrainien.

L’Olympique de Marseille a trouvé le remplaçant de Gerson ! Un accord aurait été trouvé avec Ruslan Malinovskyi. L’Atalanta et l’OM sont désormais en phase finale de négociations selon les informations de Fabrizio Romano.

« L’Olympique de Marseille se rapproche de Ruslan Malinovskyi, c’est parti ! La négociation avec l’Atalanta est désormais en phase finale. Un accord complet a déjà été conclu sur les conditions personnelles – on s’attend à ce qu’il soit signé la semaine prochaine. » Source : Fabrizio Romano (07/01/23)

Olympique Marseille are closing in on Ruslan Malinovskyi deal, here we go! The negotiation with Atalanta is now at final stages on permanent move. 🚨🔵🇺🇦 #OM #TeamOM

Full agreement already reached on the personal terms — expectation to get it signed next week. pic.twitter.com/5yGluFlhEe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 7, 2023