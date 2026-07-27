Mercato : L’OM a trouvé une solution pour l’ancien bras droit de Benatia !

L’ OM a décidé de conserver Ali Zarrak dans son organigramme pour la saison à venir, selon les informations de La Provence. Arrivé en janvier 2024 comme responsable de la Pro 2, l’ancien responsable du recrutement de Lorient va toutefois quitter ses fonctions opérationnelles à Marseille. Il sera désormais basé à Paris afin de superviser le scouting des jeunes talents pour le club phocéen.

L’OM conserve Ali Zarrak malgré un contexte interne particulier

L’Olympique de Marseille a tranché concernant l’avenir d’Ali Zarrak. D’après les informations de La Provence, le dirigeant restera bien sous contrat avec le club marseillais lors de la saison 2026-2027. Une décision qui intervient alors que sa situation interne avait suscité plusieurs interrogations ces derniers mois.

Arrivé en janvier 2024 en qualité de responsable de la Pro 2, Ali Zarrak avait intégré l’organigramme marseillais avec pour mission de développer la post-formation et d’accompagner les jeunes joueurs vers le groupe professionnel. Son passage a toutefois été marqué par des tensions internes, notamment son conflit avec Jean-Pierre Papin, qui occupait également un rôle au sein de la formation olympienne.

Malgré ce contexte, la direction de l’OM a choisi de poursuivre sa collaboration avec l’ancien responsable du recrutement du FC Lorient.

Une nouvelle mission loin de Marseille

Si Ali Zarrak reste bien un salarié de l’OM, ses fonctions vont évoluer de manière significative. Selon La Provence, il n’exercera quasiment plus ses missions quotidiennes à Marseille.

Le dirigeant rejoindra en effet Paris, où il sera chargé de superviser le scouting des jeunes talents. Cette nouvelle organisation témoigne de la volonté du club marseillais de renforcer son travail de détection en dehors de la région, avec une mission davantage tournée vers l’identification des meilleurs profils pour l’avenir.

Ce repositionnement éloigne ainsi Ali Zarrak des activités de la Pro 2 tout en lui conservant un rôle dans la stratégie sportive du club.

Un travail déjà visible sur le recrutement des jeunes

Le travail d’Ali Zarrak sur la détection de jeunes joueurs s’est déjà traduit par plusieurs arrivées au cours du mercato estival.

Selon les informations rapportées, les signatures de Sacha Lung, Jephthen Malanda, Jah-Mason Telusson, Milan Cheval, Osmane N’Diaye et Adam El Boughlamy sont notamment le fruit de son travail de scouting et de recrutement.

Ces dossiers illustrent l’importance accordée par l’OM au développement de son vivier de jeunes talents, un secteur que le club entend continuer à renforcer dans les prochaines saisons.

L’OM poursuit sa réorganisation

En conservant Ali Zarrak tout en lui confiant une nouvelle mission, l’OM poursuit l’ajustement de son organisation interne. Si son rôle évolue sensiblement, le club phocéen continue de s’appuyer sur son expertise dans le domaine de la détection des jeunes joueurs.

Ce choix permet également de maintenir une continuité dans le travail de recrutement entrepris depuis son arrivée en janvier 2024, tout en redéfinissant son périmètre d’intervention. Désormais basé à Paris, Ali Zarrak aura pour principale responsabilité de superviser le scouting des jeunes talents susceptibles de rejoindre, à terme, le projet sportif de l’Olympique de Marseille.