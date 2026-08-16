Mercato : L’OM accélère sur Jean-Clair Todibo !

L’Olympique de Marseille accélère sur la piste Jean-Clair Todibo. Selon Foot Mercato, l’OM a trouvé un accord verbal avec le défenseur français de 26 ans, désormais considéré comme une priorité par les dirigeants marseillais.

Todibo a donné son accord à l’OM

Le dossier Jean-Clair Todibo vient de franchir une étape importante. D’après les informations de Foot Mercato, l’OM a obtenu un accord verbal avec le défenseur de West Ham.

Les dernières heures auraient permis à la direction marseillaise d’accélérer les discussions et de convaincre le joueur de rejoindre le projet olympien.

Todibo connaît déjà parfaitement la Ligue 1 après son passage à Nice. Il dispose également désormais d’une expérience solide en Premier League après deux saisons à West Ham.

La saison dernière, le défenseur français a disputé 25 rencontres toutes compétitions confondues, dont 23 en championnat, pour plus de 1 800 minutes de jeu.

L’OM doit encore trouver un accord avec West Ham

Cet accord avec le joueur ne signifie toutefois pas que l’opération est bouclée.

L’Olympique de Marseille doit désormais convaincre West Ham de céder son défenseur et surtout trouver une formule financière compatible avec les contraintes actuelles du club.

Selon Foot Mercato, l’arrivée de Todibo reste notamment conditionnée à certaines ventes du côté marseillais.

La direction olympienne doit encore réduire sa masse salariale et générer des liquidités avant de pouvoir accélérer sur plusieurs arrivées.

Pour Bruno Genesio, le renfort d’un défenseur central reste important alors que l’effectif a déjà connu plusieurs mouvements dans ce secteur.

L’OM tient donc un premier accord majeur dans ce dossier avec le feu vert de Jean-Clair Todibo. La prochaine étape sera désormais la plus complexe : parvenir à un accord avec West Ham sur les conditions du transfert.