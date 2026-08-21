Mercato: L’OM annonce un départ important !

L’Olympique de Marseille poursuit sa réorganisation interne. Un an seulement après son arrivée, Alessandro Antonello quitte son poste de directeur général de l’OM, comme l’a annoncé le club dans un communiqué officiel.





Antonello quitte l’OM un an après son arrivée

Le mouvement continue dans les bureaux de l’Olympique de Marseille.

Après les départs de Pablo Longoria et Medhi Benatia, l’OM a officialisé celui de son directeur général Alessandro Antonello, arrivé au club en juillet 2025 en provenance de l’Inter Milan.

Dans son communiqué, le club marseillais a tenu à saluer le travail effectué par le dirigeant italien au cours de cette saison passée à Marseille.

« Arrivé au club en juillet 2025, Alessandro Antonello a mis son expérience au service de l’Olympique de Marseille afin d’initier plusieurs projets majeurs, notamment en matière de développement des revenus, et de valorisation du stade, explique le club marseillais dans un communiqué.

Le club tient à remercier Alessandro pour son engagement et le travail accompli au cours de cette période.

Les projets qu’il a contribué à lancer seront poursuivis et renforcés dans le cadre de la feuille de route définie par la nouvelle direction. »

Un nouveau départ important dans l’organigramme

Le départ d’Alessandro Antonello constitue donc un nouveau changement significatif au sein de la direction de l’OM.

L’Italien avait été recruté durant l’été 2025 avec notamment pour mission de travailler sur le développement des revenus du club et la valorisation du Stade Vélodrome.

Son départ intervient dans une période de profonde recomposition de l’organigramme marseillais. Après Longoria et Benatia, Antonello est le troisième dirigeant majeur à quitter le club.

L’OM précise toutefois que les projets lancés sous son impulsion seront maintenus et renforcés dans le cadre de la nouvelle feuille de route fixée par la direction actuelle.

À l’heure où Marseille cherche également à retrouver davantage de stabilité sportive et économique, ce nouveau changement confirme que la restructuration du club dépasse largement le seul cadre du mercato.