Mercato : “l’OM aura un petit argument de plus pour travailler sur la saison prochaine”

Malgré une saison très compliquée, l’OM a terminé sur une note positive avec une victoire 3-1 contre Rennes. Sur RMC Sport, dans l’émission Rothen s’enflamme, Eric Di Meco a salué la qualification en Ligue Europa, tout en dressant un constat sévère de l’exercice marseillais.

Eric Di Meco estime que l’OM « a sauvé l’honneur »

Ancien défenseur emblématique de l’Olympique de Marseille, Eric Di Meco n’a pas caché son soulagement après le succès obtenu face à Rennes. Alors que le club phocéen restait sur plusieurs prestations inquiétantes, cette victoire permet à l’OM de sécuriser une qualification européenne et d’éviter une fin de saison encore plus décevante.

Dans Rothen s’enflamme sur RMC, le consultant a livré une analyse très critique du parcours marseillais : « L’OM a sauvé l’honneur. Mais les objectifs ne sont pas atteints. La saison a été pénible pour les supporters. Pour les joueurs aussi je pense. (…) Avec une éventuelle 7e place en perspective, vu les derniers résultats qui étaient catastrophiques, en points et en attitude, le match de dimanche soir permet de participer à la Ligue Europa, qui semble plus dimensionné pour l’OM l’année prochaine. Qui va ramener de l’argent dont l’OM aura besoin. (…) Cela va égayer les jeudis soirs des supporters. Et aussi peut-être que sur le recrutement, l’OM n’aura pas des joueurs de Ligue des Champions, mais l’OM aura un petit argument de plus pour travailler sur la saison prochaine. Je suis content que la saison soit finie, j’ai souffert. Je n’ai même pas regardé les quatre derniers matchs avant celui contre Rennes. Une Ligue Europa, je prends et on passe à autre chose ».

Une qualification européenne importante pour l’avenir de Marseille

Au-delà du simple résultat sportif, cette qualification en Ligue Europa représente un enjeu économique majeur pour l’OM. Le club marseillais sort d’une saison marquée par une grande instabilité sportive, entre changements d’entraîneurs, résultats irréguliers et tensions autour des performances de l’effectif.

Après une fin de championnat éprouvante, l’Olympique de Marseille évite donc un scénario catastrophe et conserve un objectif continental pour la saison prochaine.