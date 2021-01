Mercato : L’OM aurait refusé les avances de Liverpool pour l’un de ses cadres !

Selon les informations du Telegraph, Liverpool aurait proposé une offre à l’Olympique de Marseille pour Duje Caleta-Car. En manque de temps pour lui trouver un remplaçant, les dirigeants de l’OM ont dû refuser l’offre.

Marseille turned down approach from #LFC for Duje Ćaleta-Car. Source at Ligue 1 club says they have no time to find replacement & departure now unlikely. Liverpool have agreed a fee with #PNE for Ben Davies (from @Matt_Law_DT @JPercyTelegraph earlier) https://t.co/2oqwRbp29q

