Mercato : L’OM connait le montant demandé pour cette jeune cible défensive !

Alors que le mercato d’hiver est ouvert depuis 9 jours, l’Olympique de Marseille anticipe déjà plusieurs scénarios en défense. Selon la presse italienne, le club phocéen s’est positionné sur un jeune défenseur croate très suivi, dont le prix serait désormais fixé.

Après une profonde refonte de son secteur défensif l’été dernier, l’OM n’a pas encore trouvé une stabilité totale. L’arrivée de Nayef Aguerd a renforcé l’axe, mais certaines prestations récentes de Benjamin Pavard notamment ont mis en lumière des ajustements encore nécessaires. Dans ce contexte, Roberto De Zerbi reste attentif aux opportunités du marché, notamment en vue de la seconde partie de saison.

La situation de Leonardo Balerdi s’inscrit également dans cette réflexion globale. Le défenseur argentin ne serait plus considéré comme intransférable, et son profil continue d’attirer des clubs européens ainsi que des formations saoudiennes. En cas d’offre jugée suffisante par la direction marseillaise l’été prochain, un départ pourrait être envisagé, obligeant le club à anticiper un remplacement.

Branimir Mlacic sur la short-list de l’OM ?

C’est dans cette optique que le nom de Branimir Mlacic circule avec insistance. Selon Tuttosport, l’Olympique de Marseille s’intéresse de près au défenseur central croate de 18 ans, actuellement formé à l’Hajduk Split. Le média italien précise que le club croate réclamerait environ 5 millions d’euros pour libérer sa jeune pépite.

Toujours d’après Tuttosport, ce tarif aurait été communiqué à plusieurs clubs venus observer le joueur récemment, parmi lesquels figureraient l’Inter Milan, Liverpool et l’OM. Une concurrence relevée qui témoigne de la cote grandissante de Mlacic sur le marché européen.

Marseille étudierait donc la possibilité de finaliser un transfert dès cet hiver, tout en laissant le joueur terminer la saison en Croatie. Une stratégie déjà utilisée par plusieurs clubs, permettant de sécuriser un profil prometteur sans freiner sa progression immédiate. À ce stade, aucun accord n’a été officialisé, mais le dossier illustre la volonté de l’OM d’anticiper et de préparer l’avenir de sa défense.