Mercato : L’OM continue de perdre de l’argent avec cette grosse erreur !

Les salaires de Ligue 1 sont tombés il y a quelques jours. Si certains ont pu être choqués par ce que touchait certains marseillais, ils devraient également l’être en voyant l’un des gouffres financiers du club : Jordan Amavi.

Il y a quelques jours, le journal L’Equipe a publié les salaires des clubs de Ligue 1. Si les supporters marseillais se sont attardés sur ceux des Olympiens avec quelques surprises, il fallait aussi jeter un coup d’œil du côté du Stade Brestois. En effet, Jordan Amavi qui y est prêté est toujours sous contrat avec l’OM et le club marseillais paye une énorme partie de son salaire. Cela devrait être le cas jusqu’en 2025, date à laquelle termine son contrat.

D’après Sportune et L’Equipe, le club breton ne paierait que 20 000 euros par mois pour le salaire de Jordan Amavi. Seulement, le latéral gauche est payé 240 000 euros brut par mois. La différence de 220 000 euros est donc réglée par l’Olympique de Marseille, pour un joueur qui a une valeur marchande en totale dégringolade. Cette saison, il n’a pas joué une seule minute avec le Stade Brestois… L’OM paye son énorme erreur d’avoir prolongé le Français à l’été 2021.

Même en prêt à Brest, Jordan Amavi 🇫🇷 reste couteux pour l’OM ! Son salaire est estimé à 240 000€ et le club breton ne prend que 20 000€ à charge. Il n’a pas disputé la moindre minute de jeu cette saison. Il est sous contrat avec l’OM jusqu’en 2025. (@Sportunefrance) #TeamOM pic.twitter.com/8gmxFO7MB6 — Infos OM (@InfosOM_) March 24, 2024

Le top 10 des salaires olympiens

L’Olympique de Marseille réalise toujours des mercato très garni, surtout depuis l’arrivée de Pablo Longoria. Le président espagnol ne lésine pas avec les sommes quand il s’agit de salaire pour attirer ses stars. En effet, on le voit avec le top 10 des salaires mensuels bruts posté par L’Equipe où l’on voit que les rémunérations ne sont pas forcément en corrélation avec l’apport sur le terrain.

A commencer par Aubameyang qui toucherait 650 000 euros bruts par mois et qui a vécu un début de saison compliqué avant de vraiment être au niveau des attentes placées en lui. Geoffrey Kondogbia est deuxième avec 450 000 euros bruts par mois mais un temps de jeu réduit à cause de nombreuses blessures et des prestations pas toujours convaincantes. Vient ensuite une grosse surprise, Joaquin Correa à égalité avec le joueur issue du centre de formation football de Nantes Jordan Veretout et le Centrafricain. L’attaquant argentin est l’un des meilleurs salaires du club mais assurément l’une des plus grosses déceptions. Depuis le début de la saison, il n’a joué que 15 matchs toutes compétitions confondues et 565 minutes soit l’équivalent d’environ 6 matchs complets.