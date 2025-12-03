Mercato : L’OM dans la course pour ce très jeune latéral gauche (très sollicité) ?

Le mercato de l’Olympique de Marseille continue de s’agiter, et un nouveau nom apparaît dans les radars du club phocéen. Selon le média portugais NOW, plusieurs grandes écuries européennes, dont l’OM, se sont positionnées sur le jeune latéral gauche José Neto, champion du monde U17 avec le Portugal. À seulement 17 ans, le défenseur attire déjà l’attention de nombreux clubs de premier plan, confirmant son statut de talent majeur de sa génération.

D’après les informations relayées par NOW, le FC Barcelone, Chelsea, Liverpool FC, l’Olympique de Marseille, le Bayer Leverkusen, le FC Bayern et Naples auraient tous entamé des discussions avec les représentants de José Neto. Le joueur est lié au Benfica par un contrat incluant une clause libératoire de 30 millions d’euros, un montant qui fixe clairement son niveau de valorisation.

A lire : 🔥 OM : Vermeeren déjà taulier ? L’impact de la CAN, quel mercato en janvier ?

José Neto, pas encore en équipe première, et déjà cible de gros clubs dont l’OM

🚨 FC Barcelona, Chelsea, Liverpool FC, Olympique Marseille, Bayer Leverkusen, FC Bayern e Napoli iniciaram conversações com os representantes de José Neto, avança o ‘NOW’.

O lateral de 17 anos tem uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros, adianta a mesma fonte.

O atleta… pic.twitter.com/bORPSU7qb9 — Diário de Transferências (@DTransferencias) December 2, 2025

Le latéral gauche, qui n’a pas encore joué avec l’équipe première de Benfica, s’est pourtant imposé comme l’un des grands protagonistes de la récente Coupe du Monde U17. Toujours selon le média portugais, José Mourinho aurait été particulièrement impressionné par ses performances durant la compétition. L’entraîneur de Benfica compte d’ailleurs l’intégrer dès maintenant au groupe professionnel.

Ces éléments ont été révélés par le journaliste Pedro Sousa dans l’émission « Record na Hora » sur NOW. Ce dernier explique que Mourinho voit en lui un futur titulaire et qu’il le considère comme un joueur déjà prêt pour le haut niveau. Sousa va même plus loin en déclarant que José Neto est « le meilleur latéral gauche de cette Coupe du Monde » et « probablement le meilleur latéral gauche de toute la compétition (U17) ». Des propos qui illustrent l’ampleur du potentiel attribué au jeune défenseur.

Pour l’OM, engagé dans une politique de rajeunissement et de valorisation de jeunes talents, la piste apparaît cohérente, même si la concurrence s’annonce particulièrement rude. L’intérêt de clubs majeurs comme le Bayern, Chelsea ou Barcelone pourrait faire monter les enchères autour de la clause libératoire du joueur.

Reste à savoir si l’OM tentera de se positionner concrètement sur ce dossier ambitieux, alors que José Neto commence tout juste son intégration dans l’équipe première de Benfica et que sa valeur ne cesse de grimper. Une chose est certaine : son nom sera l’un des plus surveillés de ce début de mercato.