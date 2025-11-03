Mercato : L’OM devrait faire signer Federico Balzaretti comme DS adjoint de Medhi Benatia !

L’Olympique de Marseille continue de structurer son organigramme sportif. Selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, l’ancien international italien Federico Balzaretti va intégrer le club phocéen dans les prochains jours. L’ex-joueur de la Roma et de la Juventus travaillera aux côtés du directeur sportif Medhi Benatia, avec lequel il formera un binôme destiné à renforcer la politique sportive du club.

Un duo Benatia – Balzaretti à la tête du sportif

Âgé de 43 ans, Balzaretti s’apprête à débuter une nouvelle aventure dans sa carrière après avoir résilié son contrat avec la Roma, où il occupait jusqu’ici un poste dans la direction. Né en 1981, il a connu une carrière de joueur marquée par ses passages au Torino, à la Fiorentina, à la Juventus et surtout à la Roma, avant de raccrocher les crampons en 2015.

L’@OM_Officiel ha scelto Federico Balzaretti come vice del ds Benatia. Il contratto con la @OfficialASRoma è stato già risolto: si attende solo l’ufficialitàhttps://t.co/jbvoWR5W0B — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) November 3, 2025

Selon Di Marzio, son rôle à l’OM sera celui de bras droit de Medhi Benatia, le directeur sportif nommé par Pablo Longoria en novembre 2023. Les deux hommes travailleront « en synergie » pour superviser le recrutement, la gestion du groupe professionnel et la structuration du projet sportif à long terme.

Cette arrivée annoncée illustre la volonté de Roberto De Zerbi et de la direction marseillaise d’entourer le staff de profils expérimentés, capables d’apporter une expertise européenne. Balzaretti, connu pour sa rigueur et son sens du collectif, retrouve ainsi un poste de dirigeant après son passage à Vicence, où il avait exercé des fonctions similaires.

L’accord entre Federico Balzaretti et l’Olympique de Marseille devrait être finalisé dans les prochains jours. L’ancien latéral italien rejoindra ensuite la cité phocéenne pour débuter officiellement son travail aux côtés de Benatia et participer à la stratégie sportive mise en place par De Zerbi.