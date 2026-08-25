Mercato : L’OM doit vendre, Lyon aussi !

Alors que l’OM n’a toujours pas pu accélérer son recrutement en raison de la nécessité de faire baisser sa masse salariale, l’un de ses concurrents directs connaît lui aussi une fin de mercato sous forte contrainte. Selon L’Équipe, l’Olympique Lyonnais doit encore vendre pour respecter ses objectifs financiers, avec un besoin qui pourrait varier entre 25 et 50 millions d’euros.

Lyon doit encore vendre

La situation financière ne concerne pas uniquement l’Olympique de Marseille. Selon les informations de L’Équipe, l’OL doit encore réaliser plusieurs ventes afin de réduire sa dette et rentrer dans ses objectifs économiques de l’été.

Le montant nécessaire dépendrait notamment de son parcours européen. En cas de qualification pour la Ligue des champions, Lyon aurait encore besoin de générer environ 25 millions d’euros de ventes.

Dans le scénario inverse, ce besoin pourrait grimper jusqu’à près de 50 millions d’euros. Une source proche du fonctionnement du club résume la complexité de la situation :

« La réalité est qu’il n’y a pas deux scénarios, mais plutôt neuf ou dix. Tout va dépendre de plusieurs facteurs, tous interdépendants les uns des autres, et les plans économiques peuvent évoluer tous les jours jusqu’à la fin du mercato. Car, aujourd’hui, il n’y a qu’une seule patronne au club, et c’est elle qui tranchera. »

Michele Kang pourrait remettre au pot

Michele Kang jouera donc un rôle central dans les derniers jours du mercato lyonnais. L’Équipe précise que trois éléments doivent être surveillés : le cash-flow, les engagements pris auprès de la DNCG et l’accord conclu avec l’UEFA.

La propriétaire américaine dispose toutefois d’une marge de manœuvre sur une partie de ces contraintes. Une source proche de l’OL explique ainsi :

« Il y a maintenant un propriétaire avec de l’argent à Lyon, ce n’est plus comme avec Textor. Donc, s’il manque 20 M€ à la fin, elle pourra toujours le compenser, à la manière de ce que faisait Frank McCourt à Marseille pendant des années avec des sommes autrement plus importantes. »

La comparaison avec l’OM est forcément intéressante. Marseille reste aujourd’hui contraint de vendre et de réduire fortement sa masse salariale avant de pouvoir recruter, tandis que Lyon doit lui aussi générer des recettes importantes dans cette dernière ligne droite.

Les deux clubs abordent donc la fin du mercato avec des problématiques différentes, mais une même réalité : les finances vont encore dicter une grande partie de leurs mouvements d’ici la clôture du marché.