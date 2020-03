Mercato : « L’OM doit vendre pour 50 à 60M€ (cet été)… »

L’OM va payer cet été la mauvaise gestion des mercatos orchestrés par le duo Garcia/Eyraud. André Villas-Boas ne veut pas jouer la Ligue des Champions en mode touriste si l’OM termine sur le podium. Pour le journaliste RMC Florent Germain, le coach veut des garanties…

Dans le Podcast After Marseille, le correspondant de la radio à Marseille évoque le mercato. Comme André Villas-Boas l’a expliqué en conférence de presse dernièrement, il va rencontrer sa direction afin de connaitre les moyens disponibles pour préparer le mercato estival et donc la saison prochaine. Reste que la priorité du club et de son président est d’abord de satisfaire les exigences du Fair Play Financier. A savoir ne pas dépasser les 30M€ de déficit à la fin de l’exercice en cours…

Villas-Boas veut un minimum de garanties… — Germain

« Ca devrait travailler très très fort sur le mercato pendant la trêve internationale. AVB devrait rencontrer sa direction peut être avant le PSG… L’OM doit vendre pour 50 à 60M€. Villas-Boas veut connaitre les intentions de l’actionnaire. La priorité c’est le Fair play financier. Comment l’OM va s’en sortir et est ce que AVB sera rassuré par le discours de l’actionnaire. Ce n’est pas un problème de concurrence pour AVB, il n’est pas tenu par un autre projet, il veut savoir si l’OM sera ambitieux pour jouer la Ligue des Champions. Il aime l’OM, cette aventure et ce vestiaire. ils ont envie de vivre une aventure forte mais il veut un minimum de garanties… » Florent Germain – source : RMC

🔵⚪ Supporters marseillais, retrouvez le 25e épisode de votre podcast #AfterMarseille en cliquant sur le visuel ! 📱 Au menu :

► L’évaluation de Nîmes – OM (#NOOM)

► Boubacar Kamara peut-il plaire à Deschamps ?

► L’OM doit-il déjà réfléchir à la saison prochaine ? — After Foot RMC (@AfterRMC) March 2, 2020