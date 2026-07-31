Mercato : L’OM espère 3,5M€ pour Rulli !

Le dossier Gerónimo Rulli avance entre l’OM et Manchester City. Selon les informations de Foot Mercato, les Citizens ont transmis une offre d’environ 2 millions d’euros, tandis que la direction marseillaise réclame près de 3,5 millions pour laisser partir son gardien argentin.

Un écart de 1,5 M€ entre Manchester City et l’OM

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Après avoir manifesté son intérêt pour Gerónimo Rulli, Manchester City a formulé une première proposition concrète. D’après Foot Mercato, le club anglais aurait offert environ 2 millions d’euros pour recruter l’international argentin.

Cette somme ne répondrait pas encore aux attentes de l’OM. Les dirigeants olympiens espéreraient récupérer environ 3,5 millions d’euros dans cette opération, soit un écart de 1,5 million entre les positions des deux clubs.

Les discussions se poursuivent et la même source estime que Marseille et Manchester City devraient parvenir à trouver un accord dans les prochains jours. À ce stade, aucun terrain d’entente définitif ni aucune officialisation n’ont toutefois été annoncés.

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Rulli souhaite rejoindre Manchester City

La volonté de Gerónimo Rulli pourrait faciliter l’avancée du dossier. Le gardien marseillais souhaiterait rejoindre les Citizens, où il est ciblé pour intégrer la hiérarchie des portiers.

L’Olympique de Marseille doit désormais décider s’il accepte de revoir son exigence à la baisse ou s’il maintient le montant de 3,5 millions d’euros réclamé. Manchester City devra, de son côté, améliorer sa proposition pour rapprocher les positions.

Le possible départ de Rulli représente un dossier important pour le mercato de l’OM. La direction marseillaise cherche à réaliser des ventes et à réduire sa masse salariale avant de pouvoir accélérer dans le sens des arrivées. Pour le moment, le transfert reste en négociation, avec une volonté commune de poursuivre les échanges.