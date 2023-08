Mercato : L’OM accélère sur un gros transfert !

L’Olympique de Marseille avance sur le départ de Mattéo Guendouzi. Les négociations sont lancées entre les deux parties.

La Lazio proposerait 15M€ + des bonus pour s’attacher les services de Mattéo Guendouzi. L’Olympique de Marseille espèrerait récupérer au moins de 22M€ de ce transfert. Pour le moment, aucun accord n’a été trouvé entre les trois parties. Le club doit également se mettre d’accord avec l’entourage du joueur pour la durée du contrat et le salaire.

🚨🔵⚪️🇫🇷 #Ligue1 | ◉ La Lazio et l’OM ont encore discuté aujourd’hui du transfert de Guendouzi. ◉ L’OM en espère ~22M€ quand la Lazio en propose 15 + des bonus. ◉ La Lazio doit aussi trouver un accord avec les agents du joueur. Avec @sebnondahttps://t.co/ZrtEfrh1aO pic.twitter.com/jfYgVQzA8Z — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 22, 2023

Le départ se rapproche pour Matteo Guendouzi. Guillaume Maillard-Pacini a relayé les infos d’Il Messaggero qui affirme que Maurizio Sarri a demandé à son directeur sportif un milieu relayeur box to box. L’entraîneur a une préférence pour l’international français à Samardzic, milieu d’Udinese.

Il faut conserver Guendouzi qui a perdu son identité !

Pour Christian Caminiti, vendre le joueur n’est pas forcément la meilleure solution dans une idée de départ. « Si on veut se séparer du joueur pour faire de l’espace ou recruter quelqu’un de supérieur, il suffit de le prêter. Au départ c’est lui qui animait tout le jeu du milieu de terrain. On a vu son temps de jeu dégringoler de saison en saison. Le fait de l’avoir isolé sur un coté et de lui avoir donné un rôle d »attaquant a complètement desservi Guendouzi. Il en a perdu son identité » déplore le technicien de 63 ans.

Jean-Charles de Bono affirme que Guendouzi a déjà démontré toutes ses qualités lorsqu’il était sur le terrain. « On en parle dans beaucoup de clubs mais personne le prend. Il ne faut pas vendre pour vendre et le conserver pour qu’il impose son jeu. Il a déjà prouvé par le passé qu’il était capable de tirer vers le haut cette équipe« , constate l’ancien joueur olympien.