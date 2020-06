Mercato : L’OM (finalement) toujours dans le coup pour ce talent de 21 ans ?

L’OM est à la recherche de bonnes affaires sur le marché des transferts. Avec un budget (très) limité et sans directeur sportif, André Villas-Boas doit trouver des joueurs libres ou des prêts. L’OM serait toujours en course pour recruter Pape Gueye…

Le journal l’Equipe affirmait hier (lundi) que le SCO était en avance dans le dossier Pape Gueye. Pour la Provence, l’OM comme Strasbourg et Nantes sont autant dans le coup qu’Angers dans ce dossier particulier. En effet, libre car en fin de contrat avec le HAC au 30 juin, le milieu de terrain de 21 ans a signé un contrat avec Watford en janvier dernier qu’il dénonce. Le joueur estime avoir été floué par son ancien agent, Bakary Sanogo.

L’OM encore en course

Le quotidien local explique que Gueye n’a eu la traduction de son contrat que 3 mois plus tard et qu’il s’est rendu compte que le salaire était très bas, qu’il n’y avait pas d’aide au transport et au logement. De plus, Gueye a compris qu’il ne jouerait pas à Watford en 2020-21 mais plutôt en prêt à l’Udinese qui a le même propriétaire que Watford…

L’OM s’intéresse à Gueye, un transfert à moins de 5M€ ?

La Provence précise que l’OM est très intéressé par le joueur. Reste à régler ce litige et il y aurait deux possibilités. Soit Pape Gueye s’engage avec un autre club mais il pourra ensuite être poursuivi pour cela. Soit le joueur du HAC négocie sa rupture de contrat avec Watford. Une clause de 5M€ est évoquée mais le montant pourrait être moindre d’autant que le club anglais n’a pas payé d’indemnité de transfert. A suivre…