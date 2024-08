Mercato : L’OM fonce sur un nouveau gardien d’après Fabrizio Romano !

Le dossier du gardien continue, Fabrizio Romano annonce ce lundi que les Marseillais discutent avec l’Ajax Amsterdam pour récupérer Geronimo Rulli.

Avec le départ acté de Pau Lopez, l’Olympique de Marseille devrait signer un nouveau portier dans les prochains jours. D’après Fabrizio Romano, les Marseillais foncent sur Geronimo Rulli. Les discussions ont même démarré entre les deux clubs et avec le gardien.

🚨🔵⚪️ EXCLUSIVE: Olympique Marseille open talks to sign Geronimo Rulli as new goalkeeper.

Discussions started on both club side with Ajax and player side. pic.twitter.com/sHm2gCKOzC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2024