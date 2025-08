Mercato : L’OM fonce sur Zhegrova et prépare un grand ménage en attaque

L’Olympique de Marseille continue de structurer son mercato estival avec clarté. Alors que le club vise le recrutement de l’ailier Edon Zhegrova, en provenance du LOSC, la direction marseillaise cherche aussi à se séparer de trois attaquants pour rééquilibrer l’effectif de Roberto De Zerbi.

Comme révélé par Fabrizio Romano et confirmé par Foot Mercato, des discussions concrètes sont en cours entre l’OM et Lille pour le transfert d’Edon Zhegrova. L’ailier kosovar, auteur de 26 buts et 18 passes décisives depuis son arrivée dans le Nord, ne souhaite pas rester au LOSC, où son contrat court jusqu’en 2026.

L’arrivée de Zhegrova, joueur rapide, technique et décisif, offrirait une concurrence directe à Mason Greenwood sur le côté droit. De Zerbi voit en lui un profil compatible avec son système offensif flexible.

Trois départs à venir en attaque

Dans le sens des départs, L’Équipe révèle que Neal Maupay, Amine Harit et Faris Moumbagna sont poussés vers la sortie. Le club cherche à exfiltrer ce trio offensif d’ici la fin du mercato :

Neal Maupay , arrivée de Brentford l’été dernier, ne sera pas conservé.

Amine Harit ne rentre plus dans les plans, malgré son apport technique.

Faris Moumbagna devrait lui aussi être vendu, faute d’impact sur la deuxième partie de saison.

Un secteur offensif en pleine mutation

L’OM veut frapper fort cet été. Après avoir conservé Greenwood, Gouiri et ajouté Aubameyang, Paixao, et Timothy Weah, le club mise désormais sur un nouveau profil comme Zhegrova tout en espérant rationalier son effectif. La stratégie est claire : améliorer quantitativement la qualité de l’effectif de Roberto De Zerbi.

