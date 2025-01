Mercato : L’OM insiste pour ce milieu auprès de la Juventus !

L’Olympique de Marseille veut se renforcer au poste de milieu de terrain cet hiver. D’après Di Marzio, les Marseillais bougent pour obtenir le prêt de Nicolo Fagioli.

Alors qu’Elye Wahi a quitté l’OM et que le dossier de l’attaquant semble être prioritaire, Di Marzio nous informe ce samedi que la direction bouge pour Nicolo Fagioli. Le joueur appartient à la Juventus et a déjà été cité comme l’une des pistes marseillaises il y a quelques mois. Le journaliste italien évoque un intérêt pour un prêt seulement la Juve voudrait y ajouter une obligation d’achat.

🔄L’OM souhaite obtenir le prêt avec option d’achat de Nicolo Fagioli. La Juve veut inclure une obligation d’achat. Par ailleurs, l’OM travaille toujours sur le dossier Nicola Zalewski et sur le meilleur moyen de le recruter cet hiver. (@DiMarzio) #TeamOM pic.twitter.com/0ttlENC1AL — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) January 25, 2025

Le départ de Koné, c’est un choix du club

Interrogé sur les absents dans son groupe, Roberto De Zerbi a lâché que l’international canadien Ismaël Koné était en instance de départ et donc absent du groupe ce matin à l’entrainement. « Koné va probablement s’en aller, c’est pourquoi il n’y avait pas de sens qu’il s’entraine avec nous. Bamo Meité a un problème intestinal, Kondogbia est encore blessé. Luiz Felipe a très bien travaillé ces derniers jours, on lui a laissé une demi-journée de repos. (…) C’est un choix du club. On a voulu ce joueur, il est très fort, c’est un bon garçon, mais on connaît nos objectifs. On sait quelle équipe on veut. J’ai en tête ce que je veux. Au cours des derniers mois il ne m’a pas montré qu’il était en mesure de faire partie de ce projet. Il a beaucoup de concurrence. On construit une équipe toujours plus forte. »

🎙️ « Koné va probablement s’en aller, c’est pourquoi il n’y avait pas de sens qu’il s’entraine avec nous »#DeZerbi : « Koné va probablement s’en aller, c’est pourquoi il n’y avait pas de sens qu’il s’entraine avec nous. Bamo Meité a un problème intestinal, Kondogbia est encore… pic.twitter.com/tjYzIQbFa1 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 24, 2025