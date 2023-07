Mercato : L’OM lance les discussions avec Chelsea pour Aubameyang !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Selon The Athletic, l’OM et Chelsea auraient commencé à parler du transfert de Pierre-Emerick Aubameyang. Les discussions seraient positives jusqu’ici.

Pierre-Emerick Aubameyang se rapproche de plus en plus de l’Olympique de Marseille ! L’international gabonais est annoncé en partance de Chelsea depuis quelques jours et le club phocéen serait le mieux positionné pour s’attacher ses services. Selon The Athletic, l’OM aurait déjà entamé les discussions avec le club londonien. Pablo Longoria aimerait que Chelsea libère Aubameyang. Le président phocéen sait que le Gabonais est un poids dans les finances du club anglais et pourrait jouer sur cette corde sensible.

Complètement sorti de la rotation, l’attaquant de la 34 n’était pas présent à la reprise de groupe de Mauricio Pocchetino. Chelsea aimerait cependant récupérer une contrepartie dans son transfert. Selon le média américain, les discussions avancent dans le bon sens et les deux clubs pourraient trouver un accord même si le dossier est complexe.

Chelsea and Marseille are in talks over a potential move for Pierre-Emerick Aubameyang. More from @SJohnsonSport https://t.co/LWNwCdt7Ee — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 17, 2023

All-in sur Aubameyang ?

Alexis Sánchez n’a pas encore donné sa réponse et la piste Ndiaye a pris du plomb dans l’aile, l’OM pourrait donc faire d’Aubameyang sa priorité absolue pour renforcer son attaque rapidement. Marcelino aurait réclamé l’ancien attaquant du Borussia Dortmund à ses dirigeants, car il pense qu’il a les qualités parfaites pour s’adapter à son système.

Aujourd’hui, seul Vitinha est un attaquant de pointe de métier dans l’effectif olympien et même si Marcelino a expérimenté un 4-4-2 adaptable en 4-2-3-1 contre Nîmes, l’objectif final serait de jouer avec deux vrais attaquants. Si Aubameyang débarque, le coach espagnol devra cependant déterminer si Vitinha et le Gabonais sont complémentaire ou si l’OM doit aller chercher un autre numéro 9, plus créateur.