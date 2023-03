Mercato : L’OM ne lâche pas ce joueur de Manchester City?

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille il y a plusieurs saisons, Sergio Gomez serait de nouveau dans les petits papiers de Pablo Longoria. Plusieurs autres clubs suivraient sa situation !

L’Olympique de Marseille va avoir besoin de se renforcer au poste de piston gauche la saison prochaine. Nuno Tavares n’est que prêté et n’a, pour le moment, pas vraiment convaincu les supporters ainsi que la direction. D’après les informations du média Jeunes Footeux, l’OM apprécierait le profil de Sergio Gomez.

Un prêt avec OA pour Sergio Gomez?

L’Espagnol a déjà été cité parmi les pistes de Pablo Longoria il y a quelques saisons. Le président marseillais aurait relancé cette piste afin de le récupérer en prêt avec option d’achat. Depuis le mois d’août 2022, il a signé à Manchester City en provenance d’Anderlecht et n’a que très peu joué chez les Citizens.

A LIRE AUSSI : OM : Tudor fait une sacrée annonce concernant Vitinha (et Sanchez) !

Toujours selon le média, deux clubs espagnols seraient intéressés par son arrivée : Le Celta Vigo et le FC Séville. Il pourrait être un bon remplaçant à Nuno Tavares au poste de latéral gauche pour la saison prochaine.

🔴 Les dirigeants marseillais seraient toujours intéressés par le défenseur Sergio Gomez 🇪🇸 (22ans). Le club voudrait un prêt avec option d’achat. Le Celta Vigo et Séville sont également intéressés. #TeamOM (@Jeunesfooteux) pic.twitter.com/qOfVUsxymV — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) March 29, 2023

Les dirigeants estiment que Tavares n’est pas fiable

« Arsenal voudrait le vendre. Les dirigeants des Gunners ne veulent pas le prêter une deuxième saison d’affilée. Il lui reste deux ans de contrat. Il est prêté sans option d’achat donc normalement il retourne à Londres. L’OM ne s’est pas montré définitif, ils n’ont pas clairement spécifié qu’ils voulaient le laisser partir mais on en prend clairement le chemin. Au début de la saison, il a séduit les supporters et les dirigeants. Il occupe un poste où c’est compliqué de trouver des joueurs de haut niveau. Les dirigeants d’Arsenal ont le même avis que ceux de Marseille. Ils estiment que ce n’est pas un joueur fiable. Si Arsenal le brade lors du prochain mercato et que l’OM y voit un certain intérêt, il y aura peut-être un coup à jouer. Marseille reste attentif mais la tendance est à un retour à Arsenal. » Florent Germain – After Foot (22/03/2023)