Mercato : L’OM officialise Azzedine Ounahi !

C’est officiel, Azzedine Ounahi est un joueur de l’Olympique de Marseille ! Le milieu relayeur longtemps annoncé a finalement rejoint l’OM suite à l’échec du dossier Ivan Ilic.

Voici le communiqué officiel du club olympien :

L’international marocain de 22 ans, récent demi-finaliste de la Coupe du Monde, s’est engagé pour 4 ans et demi avec le club olympien après le succès de sa visite médicale. Né à Casablanca (Maroc) le 19 avril 2000, Azzedine effectue toute sa formation au Maroc de 2010 à 2018 avant de rejoindre la France, au RC Strasbourg puis sous les couleurs de l’US Avranches. Après une année en Normandie, il rejoint le SCO d’Angers en 2021, fait ses débuts en Ligue 1 et dispute 32 matchs avec les Angevins pour sa première saison. Il enchaîne cette saison, auteur d’une belle première partie de championnat. Ses performances lui permettent d’être sélectionné par Walid Regragui pour disputer la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec son pays. Les Lions de l’Atlas réalisent un parcours historique atteignant les demi-finales de la compétition. Acteur majeur du parcours de sa sélection, Azzedine est titulaire à chaque rencontre face à la Croatie, la Belgique, le Canada, l’Espagne, le Portugal et la France. Véritable révélation aux yeux du monde entier pendant cette période internationale, le joueur de 22 ans montre l’entendu de son talent : une aisance technique couplée à un gros volume de jeu, lui permettant de créer le danger par ses courses et ses dribbles. Le compatriote de son nouveau coéquipier Amine Harit, compte désormais 17 sélections avec le Maroc. Joueur à fort potentiel, Azzedine mettra à profit ses qualités de percussion et son jeu vers l’avant pour s’intégrer au mieux dans le système de jeu d’Igor Tudor.