Mercato : L’OM officialise sa 5e recrue !

Après Aubameyang présenté ce vendredi au centre RLD, l’OM vient d’officialiser l’arrivée de sa 5e recrue, Igor Paixao. L’ailier brésilien est à Marseille et s’est engagé pour les 5 prochaines saisons avec l’OM !

Voici le communiqué du club marseillais :

L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature d’Igor Paixão, 25 ans. L’ailier brésilien, qui arrive de Feyenoord Rotterdam, s’est engagé pour 5 ans.

Né le 28 juin 2000 à Macapa, au nord du Brésil, Igor Paixão intègre l’académie de Coritiba où il signera, en 2018, son premier contrat professionnel…avant d’être prêté à Londrina (Serie C) qu’il aidera à monter en Serie B.

De retour dans son club, il brille et attire les convoitises européennes. C’est finalement Feyenoord qui le fait signer pour 5 ans. Dans le championnat néerlandais mais aussi en Europa League, Igor explose. Il remporte d’abord le championnat en 2023 puis la Coupe des Pays-Bas (avec un but décisif en finale) et le Johan Cruyff Shield (Trophée des Champions) en 2024.

🎵 𝑱𝑶𝑮𝑨 𝑪𝑶𝑴 𝑷𝑨𝑰𝑿𝑨̃𝑶 💙

𝐈𝐠𝐨𝐫 𝐏𝐚𝐢𝐱𝐚̊𝐨 🇧🇷 rejoint l'Olympique de Marseille en provenance du Feyenoord Rotterdam !



Avant une consécration, sur le plan individuel, en 2025 : 18 buts, 14 passes décisives et un titre honorifique de « Dutch Footballer of the Year ».

Des statistiques qui résonnent dans son pays natal puisque Igor Paixão intègre une pré-séléction de 52 joueurs pour l’équipe nationale du Brésil en février dernier.