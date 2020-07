Mercato : L’OM officialise sa première recrue !!!

C’était attendu depuis hier, c’est désormais officiel : Pape Gueye (21 ans, milieu de terrain) sera un joueur de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Le club vient de communiquer la nouvelle…

Via Twitter, l’OM a en effet officialisé la signature de Pape Gueye au club.

[𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿 𝗖𝗼𝗱𝗲] : 01010000 01100001 01110000 01100101 00100000 01000111 01110101 01100101 01111001 01100101 🖥👾 #DroitAuBut pic.twitter.com/HDp2pguHCT — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 1, 2020



Pour rappel, le joueur arrive libre du Havre où son contrat s’est terminé mais… il s’était déjà supposèment engagé avec Watford. Les proches du joueur ont dénoncé cet accord et se déclarent libres de signer dans le club de leur choix.

il faut leur laisser le temps de s’adapter et de prendre de l’expérience

» C’est un joueur longiligne à un poste de numéro 6 avec un grosse capacité à la récupération et dans le jeu aérien. C’est un joueur d’avenir et si on mise sur ce type de joueur il faut leur laisser le temps de s’adapter et de prendre de l’expérience. Après, peut être qu’il sera aussi capable de s’imposer de suite comme certains jeunes ont pu le faire. Quoi qu’il en soit, je pense que ce serait pour palier un départ de Kamara. Si tu veux récupérer Gueye ça veut dire qu’il vont vendre un milieu lieu de terrain ou deux. Et puis il va bien falloir faire rentrer des liquidités. Et comment tu veux en faire rentrer sans vendre Kamara qui a la plus grande valeur et qui sera donc le plus demandé ? Où alors cela voudrait dire que tu fais redescendre Kamara en défense. »

Jean Charles de Bono — Source: Football Club de Marseille (16/06/2020)