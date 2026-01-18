Mercato : L’OM officialise un départ !

L’Olympique de Marseille a officialisé ce jour le départ de Pol Lirola, qui quitte la Ligue 1 pour s’engager en Serie A avec l’Hellas Vérone. Arrivé en 2021, le latéral espagnol met un terme à son aventure marseillaise après près de quatre saisons sous le maillot olympien.

Une page se tourne pour Pol Lirola à l’OM

C’est par un communiqué officiel que l’Olympique de Marseille a confirmé le départ de Pol Lirola. Le club phocéen a salué la fin du parcours du latéral droit espagnol, arrivé dans la cité phocéenne lors du mercato hivernal 2021 en provenance de la Fiorentina, avant d’être définitivement recruté à l’été suivant.

Dans son message, l’OM rappelle le bilan sportif du joueur : « Arrivé en prêt au mercato hivernal de 2021, Pol Lirola signe officiellement à l’Olympique de Marseille l’été suivant, en août. Après près de 95 rencontres sous la tunique olympienne, pour 4 buts, Pol Lirola s’engage avec l’Hellas Verona. Bonne continuation, Pol ! » Une communication sobre, fidèle aux faits, marquant la fin d’un cycle.

Sous les couleurs de l’OM, Pol Lirola aura connu plusieurs entraîneurs et différentes périodes sportives, entre compétitions européennes, Ligue 1 et coupes nationales. Utilisé principalement comme latéral droit ou piston, l’Espagnol aura alterné titularisations et passages plus discrets au fil des saisons.

Bonne chance 𝗣𝗼𝗹 𝗟𝗶𝗿𝗼𝗹𝗮 🤝 Le défenseur latéral 🇪🇸 s’engage avec l’Hellas Verona. pic.twitter.com/0uaUDK7Qfe — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 18, 2026

Une résiliation de contrat et un départ sans indemnité

Selon La Provence, Pol Lirola a résilié son contrat avec l’Olympique de Marseille avant de s’engager avec l’Hellas Vérone pour une durée de six mois. Une information qui confirme que l’opération ne rapportera aucune indemnité de transfert au club marseillais.

Ce départ permet toutefois à l’OM de réaliser une économie salariale. Toujours d’après le quotidien régional, les cinq derniers mois de salaire du joueur seront pris en charge par le club italien, actuel dernier de Serie A. Un allègement financier non négligeable dans un contexte de gestion stricte de la masse salariale.

L’Hellas Vérone disposerait également d’une option pour prolonger l’aventure de Pol Lirola en cas de maintien en fin de saison. Un nouveau défi sportif pour le défenseur espagnol, qui retrouve ainsi le championnat italien après ses passages à Sassuolo et à la Fiorentina.

Pour l’Olympique de Marseille, ce départ s’inscrit dans une logique de réajustement d’effectif, alors que Roberto De Zerbi poursuit la construction de son groupe en vue des prochaines échéances de Ligue 1.