Mercato : L’OM ouvre la porte à un départ en plus de Vitinha !

L’Olympique de Marseille nous offre une fin de Mercato dingue avec des rumeurs de départs. Si Vitinha devrait quitter l’OM pour l’Italie, Foot Mercato affirme que la porte est ouverte pour Jonathan Clauss !

La fin de Mercato de l’Olympique de Marseille s’annonce totalement folle ! Les Marseillais s’activent depuis quelques heures pour le départ de Vitinha vers le Genoa. En plus de cela, la direction ne fermerait pas la porte à un départ de l’un des titulaires de Gennaro Gattuso : Jonathan Clauss. L’international français était lié au Bayern Munich au début de l’hiver mais l’arrivée de Sacha Boey pourrait fermer cette piste.

« La sortie prématurée de Clauss pour une petite alerte, dès la 35e minute, face à Monaco, alors que l’équipe était privée d’une dizaine de joueurs lors de cette rencontre, aurait été très mal perçue en interne, surtout qu’il ne s’agissait pas de la première fois cette saison », explique Foot Mercato dans son article ce lundi soir. Les dirigeant de l’OM « veulent bâtir un état d’esprit commando pour achever la saison et terminer le plus haut possible » conclut le site spécialisé.

Longoria fait passer un gros message à ses joueurs et futures recrues !

Le président de l’OM a d’abord souligné les qualités mentales de Quentin Merlin mais aussi des joueurs présents samedi face à Monaco. « Merlin, sa volonté de réussir nous a impressionné. On a perdu contre Nice, Lens, Brighton. La mentalité de Merlin est forte, il y a eu beaucoup de sacrifices samedi avec Kondogbia qui a tenu jusqu’en la fin, il a serré les dents. Onana a terminé avec des crampes… On a besoin de ça. » Il a ensuite fait un petit bilan mercato. « On a fait 4 recrues, pour la suite, si il y a des mouvements, ça sera avec l’intention d’améliorer la mentalité et l’engagement du groupe. on doit bien finir la saison. Le problème parfois n’est pas footballistique. Celui qui n’est pas prêt à faire ce sacrifices on peut discuter. » Enfin, Longoria a aussi pointé du doigt le comportement de Pape Gueye. « On souhaite trouver une porte de sortie pour Gueye avant jeudi ! On a soutenu le joueur, on a couvert les frais d’avocats, on a payé une indemnité à Watford, il faut respecter ça ! On veut des joueurs dans le projet avec la mentalité juste. »