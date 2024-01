Mercato : L’OM passe à côté de ce dossier à 40M€ !

L’OM s’était positionné pour récupérer le milieu de terrain argentin Carlos Alcaraz qui évolue à Southampton. Seulement, la Juventus a raflé la mise d’après Fabrizio Romano !

La Juventus devrait finalement s’attacher les services d’une récente piste de l’Olympique de Marseille au milieu de terrain : Carlos Alcaraz. L’Argentin passe sa visite médicale et s’engagera avec le club italien en prêt avec option d’achat avoisinant en tout les 40M€ d’après Fabrizio Romano.

🚨⚪️⚫️ Carlos Alcaraz to Juventus, here we go! Argentinian midfielder on his way to medical — taking place in London as expected.

Waiting for VISA now and then travel to Turin in the next 24h. 🇦🇷

↪️ Juve will pay loan fee plus buy option NOT mandatory, more than €40m package. pic.twitter.com/xQB64MVsOS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2024