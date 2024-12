Mercato : L’OM passe vraiment à l’action pour Paul Pogba?

D’après les informations du média italien EuropaCalcio, l’Olympique de Marseille a bien entamé des discussions avec Paul Pogba pour une arrivée cet hiver.

Le fantasme de l’arrivée de Paul Pogba continue à l’Olympique de Marseille. Selon les informations du média italien EuropaCalcio, la direction marseillaise aurait bien pris contact avec Paul Pogba pour une arrivée cet hiver. Roberto De Zerbi aimerait associer l’ancien joueur de la Juventus avec Adrien Rabiot.

Invité dans l’émission l’After Foot, le dirigeant de l’OM Medhi Benatia a de nouveau évoqué le dossier Paul Pogba :

« Adri (Rabiot) en a parlé parce qu’on l’a interrogé là-dessus, il est bien éduqué donc il a répondu. Ils sont proches avec Paul. Ils ont un très beau rapport, ils ont gagné ensemble. Il a dit que c’était un top joueur. Ca ne m’a pas dérangé. Au contraire, si on m’avait posé la question, j’aurais aussi mis en avant un coéquipier. (…) Est-ce qu’il peut venir cet hiver ? Aujourd’hui il faut faire attention aux équilibres, on a des joueurs très performants au milieu. Paul sait le respect que je lui porte et l’affection. Au delà du top joueur, c’est un vrai leader. Il a beaucoup souffert ces dernières saisons, avec des problèmes physiques, son corps l’a pas mal lâché. Il a eu ensuite sa suspension. Pablo (Longoria) a parlé de lui, il a tout dit. Il l’apprécie beaucoup. Forcément, tu le vois sur le marché, tu as envie de jeter un oeil. Aujourd’hui, concrètement, est-ce que l’OM peut se permettre de ramener un joueur comme Pogba s’il n’est pas prêt physiquement et qu’il faut attendre 6 mois ? » a déclaré le dirigeant marseillais sur les ondes de RMC.