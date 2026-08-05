Mercato : l’OM peut oublier cet attaquant !

Jonathan David ne devrait pas rejoindre l’OM lors du mercato estival. Selon Sport Mediaset, l’attaquant canadien ne souhaiterait pas quitter la Juventus pour effectuer un retour en Ligue 1. Malgré une première saison décevante à Turin, l’ancien joueur du LOSC voudrait se battre pour convaincre et prouver sa valeur sous le maillot bianconero.

Le nom de Jonathan David a récemment été associé à l’OM, dans le cadre de la recherche d’un attaquant. Mais le dossier apparaît aujourd’hui particulièrement difficile à envisager. Au-delà des contraintes financières qui entoureraient une éventuelle opération, la position du joueur constituerait également un obstacle majeur.

Selon Sport Mediaset, l’international canadien n’aurait aucune intention de quitter la Juventus pour revenir en Ligue 1 durant le mercato estival. L’ancien buteur du LOSC souhaiterait poursuivre son aventure à Turin et tenter de s’imposer malgré un premier exercice jugé décevant.

L’hypothèse d’un prêt, qui aurait pu rendre l’opération plus accessible pour l’Olympique de Marseille, semble elle aussi très incertaine. À ce stade, aucun élément ne permet d’évoquer des discussions concrètes entre les différentes parties.

Une première saison difficile avec la Juventus

La situation de Jonathan David à la Juventus ne serait pourtant pas particulièrement confortable. D’après les informations rapportées par Sport Mediaset, Luciano Spalletti ne compterait pas sur l’attaquant canadien pour la suite du projet turinois.

Le club bianconero envisagerait ainsi de vendre son joueur afin de dégager des ressources pour recruter un nouvel avant-centre. Une perspective qui pourrait ouvrir la porte à un départ, même si le principal intéressé ne souhaiterait pas, pour l’instant, revenir évoluer en France.

Sur le plan statistique, Jonathan David a disputé 46 matchs toutes compétitions confondues lors de la saison passée. Il a inscrit 8 buts et délivré 5 passes décisives. Un bilan en dessous des attentes placées en lui après ses performances avec le LOSC, où il s’était imposé comme l’un des attaquants les plus efficaces du championnat français.

L’OM face à un dossier peu réaliste

Pour l’OM, la piste menant à Jonathan David semble donc perdre encore un peu plus de crédibilité. Le coût potentiel de l’opération représentait déjà un frein important pour les finances marseillaises, sauf dans le cadre d’un prêt dont la faisabilité reste très hypothétique.

La volonté du joueur de rester à Turin et de se battre pour sa place complique davantage le scénario d’une arrivée au stade Vélodrome. Malgré son passage remarqué en Ligue 1, l’attaquant canadien ne semblerait pas envisager un retour immédiat dans le championnat français.

Le mercato peut toutefois évoluer rapidement. La position de la Juventus, les choix de Luciano Spalletti et les éventuelles opportunités qui se présenteront pourraient encore modifier la situation. Mais au regard des informations actuellement disponibles, Jonathan David ne paraît pas se diriger vers l’OM.