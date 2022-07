Mercato : L’OM refuse une offre pour Milik ?

Arek Milik a marqué mercredi soir avec l’OM face au Betis. L’attaquant international polonais est dans le viseur de Dortmund, mais Pablo Longoria ne veut pas entendre parler d’un prêt…

La nouvelle est tombée, Sébastien Haller doit s’arrêter pendant des mois, du coup Dortmund cherche un attaquant central. Même si le club dispose du jeune Youssoufa Moukoko, le recrutement d’un attaquant à moindre frais est recherché. Plusieurs pistes sont évoquées, dont Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart) ou Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) qui sont trop chers, tout comme le salaire d’Edinson Cavani. Sport Bild évoque aussi le cas d’Anthony Modeste, mais l’attaquant français souhaiterait un contrat de 2 ans. Du coup, Dortmund aurait fait une offre à l’OM.

L’OM ne veut pas prêter Milik !

Selon Sport Bild, Arkadiusz Milik est vraiment une cible du BVB mais l’Olympique de Marseille préfère un transfert à un prêt ! Le club allemand veut lui un prêt et le média précise que « si Marseille ne trouve pas d’acheteur permanent à hauteur de plusieurs millions, Dortmund pourrait certainement devenir une option en tant que station de prêt.

Kehl a évoqué la situation du BVB suite à l’absence de Haller : « Nous nous y préparons. Rien de concret pour le moment. Nous avons un programme serré jusqu’en novembre. Mais le groupe nous offre des opportunités. Donyell Malen est en pleine forme. Moukoko a également une bonne évolution. Cependant, le profil de Haller est manquant. Nous ne ferons quelque chose que si cela a du sens. »

Longoria veut garder Milik et il veut rester

Il y a quelques semaines Pablo Longoria exprimait qu’il souhaitait conserver Milik. En effet, le président de l’OM avait déclaré sur calcionapoli24 qu’il comptait sur Milik la saison prochaine.

« Milik est un joueur sous contrat avec nous. Nous avons parlé toute la saison. Nous voulons donner une continuité à notre projet, en confirmant ces joueurs qui nous ont amenés à la deuxième place du championnat. » Pablo Longoria – Source : calcionapoli24 (26/06/2022)

Milik souhaiterait lui aussi poursuivre son aventure olympienne, comme il l’avait expliqué en fin de saison dernière à La Provence.

« Je voudrais rester. Avec l’OM, on a mutuellement beaucoup à s’offrir encore. Je suis à un moment intéressant de ma carrière, expérimenté d’une part, mais encore relativement jeune et en développement. En regardant Karim Benzema, qui a plus de six ans de plus, je peux être optimiste » Arkadiusz Milik Sources : La Provence (08/06/2022)