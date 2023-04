Mercato : L’OM se positionne pour récupérer Zinédine Zidane?

D’après les informations du média Marca, Zinédine Zidane pourrait trouver un nouveau club. Le PSG et l’OM seraient à l’affût tout comme la Juventus.

Ancien joueur de légende, Zinédine Zidane n’a plus de clubs depuis quelques saisons maintenant. Le coach français qui a fait des merveilles avec le Real Madrid pourrait reprendre du service. D’après les informations de Marca, l’Olympique de Marseille ferait même partie des clubs qui se sont positionnés.

Ces dernières semaines, des rumeurs envoyaient Igor Tudor à la Juventus. Le club italien serait aussi intéressés par Zinédine Zidane, tout comme le PSG qui ne semble pas satisfait de la saison réalisée par Christophe Galtier. Le média espagnol affirme que l’OM pourrait être une destination possible pour le natif de Marseille.

👉🏼 La Juventus le PSG, et l’OM rêvent de voir Zidane sur le banc. Marseille pourrait être une destination possible. Un départ au Real Madrid ne devrait pas se faire. #TeamOM (Marca) pic.twitter.com/BMHr649Whs — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) April 30, 2023

Nasri affirme que Zidane viendrait à l’OM avec un projet sportif

Il y a quelques mois, le nom de Zinédine Zidane était également cité en Angleterre. Samir Nasri confirmait qu’il n’y signerait pas mais qu’avec un OM sérieux financièrement, il pourrait se laisser tenter : « Quand on parle de Madrid, Turin, ce sont des clubs qui ont compté pour lui, l’Angleterre ce n’est pas quelque chose pour lui, ce n’est pas qu’une question de langue. Il trouve que son énergie ne va pas avec ce qu’il se passe en Angleterre. Avec un vrai projet, des ambitions, demain s’il y a un repreneur avec un vrai budget, il ira à l’OM. Il n’aura pas de pression, c’est son club de cœur. Le PSG, il y a eu des bruits, il n’y est pas allé parce qu’il est vraiment Marseillais »

Zidane vise les Bleus

Zinedine Zidane souhaiterait prendre la succession de Deschamps en Equipe de France mais il a dû revoir ses plans après la prolongation de Deschamps jusqu’en 2026. En juin dernier pour L’Equipe, il affirmait avoir envie d’être sur le banc de l’EdF : « Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France. J’ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c’est la plus belle des choses qui me soient arrivées ! Mais vraiment ! C’est le summum. Et donc, comme j’ai vécu ça et qu’aujourd’hui je suis entraîneur, l’équipe de France est bien ancrée dans ma tête. Après Deschamps ? Je ne sais pas. Si ça doit se faire, ça se fera, à ce moment-là ou pas. »