Mercato : L’OM se positionne sur une pépite du Borussia Dortmund !

D’après les informations d’El Desmarque, l’Olympique de Marseille ferait bien partie des clubs pistant Youssoufa Moukoko.

L’Olympique de Marseille est à la recherche d’un attaquant pour remplacer Aubameyang. Le club aurait coché le nom de Youssoufa Moukoko d’après les informations d’El Desmarque. Le buteur du Borussia Dortmund est également dans la short-list du Betis Séville qui souhaiterait un prêt.

🟢El Betis ha solicitado la cesión de Youssoufa Moukoko. El delantero de 19 años ha comunicado que saldrá del Dortmund, aunque la operación es muy difícil. Tiene ofertas de mayor calado (Marsella) y el Borussia prioriza una venta Info @eldesmarque_rbb https://t.co/GzOB5slEf9 — Álvaro Borrego (@alvaritomfs) July 29, 2024

» Cette année, le contexte est différent «

Invité à réagir à la préparation de l’OM cet été, Walid Acherchour, éditorialiste de l‘After Foot, s’est montré plutôt optimiste malgré quelques interrogations qui subsistent. « Personne n’a dit que l’OM allait gagner la Ligue 1. On dit juste que l’année prochaine dans un championnat à 1 match par semaine, sans coupe d’Europe et avec 2-3 bons joueurs en plus, oui ce reset était nécessaire quand tu vois les cadavres footballistiques de l’année dernière. Je trouve que tous ces joueurs les Sarr, les Ndiaye et tous ces mecs-là qui doivent sortir, Longoria arrive à bien les vendre. «

» Ils ramènent en plus des joueurs que De Zerbi veut. Il ne faut pas oublier que l’année dernière tu as le barrage qui te conditionne toute la saison. Cette fameuse 3eme place que tu perds face à Lens t’a tué toute ton avant-saison, car les recrues n’étaient pas prêtes physiquement. La cette année c’est un contexte différent. « Un OM qui promet une grande saison sur le papier, malgré les doutes qui persistent sur la gestion du club. Rendez-vous en fin de saison pour faire le bilan.