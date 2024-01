Mercato : L’OM se retire de ce dossier, déjà 2 autres pistes?

Tout a été très vite entre l’OM et Lucien Agoumé. L’hésitation du joueur a refroidi le club marseillais. Deux dossiers sont déjà prêts pour le remplacer !

Alors qu’un accord semblait être trouvé entre les trois parties, Lucien Agoumé ne s’est pas montré si emballé que ça à l’idée de rejoindre l’OM. D’après RMC, le milieu de terrain ne devrait donc pas signé à Marseille puisque le club a décidé de stopper les négociations.

L’Ajax et le FC Séville semblaient avoir un petit retard sur ce dossier mais pourrait reprendre les négociations dans les prochaines heures. Le Français devrait s’engager avec le club andalou alors que tout semblait bouclé à l’Olympique de Marseille ce jeudi soir.

🚨🚨Retournement de situation, Lucien Agoumé vers Séville.

🔹Alors que tout semblait indiquer que le milieu allait signer à Marseille hier soir, tout a changé

🔹L’OM a décidé de mettre fin à la piste. Les dirigeants ne sentant pas une envie folle d’Agoumé de rejoindre le club — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 5, 2024

Deux autres pistes activées?

L’OM ne s’arrête pas là dans sa quête au milieu de terrain. Ces dernières heures, les noms de Mady Camara et Walace ont été cités parmi les pistes marseillaises.

Pour Football Club de Marseille, Dominique Bailif a décrit le profil du milieu de terrain Walace à l’époque où Igor Tudor souhaitait le recruter.

Dominique Bailif : » Walace, c’est un joueur qui avait été placé très haut quand il a débuté au Brésil quand il était jeune. Il était à Gremio, il avait connu des débuts tonitruants avant de rejoindre l’Europe avec Hambourg. A l’époque, le club était ambitieux mais ça se passe mal, ils sont en deuxième division. Il avait fait une première bonne saison mais quand le club a commencé à baisser en régime, lui aussi il avait eu des baisses. Ses qualités intrinsèques sont là. Il a 28 ans maintenant, c’est un joueur mature. Il a été vite titulaire indiscutable avec Hambourg. Dans le jeu maintenant avec Udinese, c’est un joueur qui peut jouer 6 et 8. Il a toujours eu cette capacité à percuter au milieu. Avec l’Udinese, il a un rôle plus défensif. Dans le profil, c’est un peu un Boubacar Kamara devant la défense mais capable de jouer plus haut. Il peut casser des lignes, se projeter. Il a la capacité de ne pas rester que devant la défense. Il a eu des convocations avec la sélection brésilienne et gagné les JO 2016 avec Neymar à Rio. Il avait fait de bonnes prestations mais ses récentes performances en club l’ont un peu fait disparaître des radars. Même avec l’Udinese, il n’est pas au niveau qu’il devrait avoir.