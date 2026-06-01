Mercato : L’OM sécurise deux nouveaux talents de son centre de formation

Les deux pistons, Kelyann Bezahaf et Mathis Clément, membres de la génération victorieuse en Gambardella 2024, poursuivent leur aventure à Marseille et ont signé leur premier contrat professionnel.

L’Olympique de Marseille continue de récompenser les jeunes talents issus de son centre de formation. Le club phocéen a en effet offert un premier contrat professionnel à Kelyann Bezahaf et Mathis Clément, deux joueurs qui évoluent au poste de piston droit et qui incarnent l’avenir de la formation marseillaise.

Cette annonce avait d’ailleurs été évoquée dans le documentaire consacré à la Pro 2 de l’OM. Dans l’épisode 4, intitulé « De l’ombre à la lumière », les parcours de plusieurs jeunes talents du club étaient mis en avant, avec en ligne de mire l’objectif de rejoindre un jour le monde professionnel.

Kelyann Bezahaf et Mathis Clément ne sont pas des inconnus pour les suiveurs des équipes de jeunes olympiennes. Les deux joueurs faisaient notamment partie de l’effectif qui a remporté la Coupe Gambardella 2024, un succès majeur pour la formation marseillaise. Cette génération avait marqué les esprits par son parcours et son titre, symbole du travail réalisé au sein de l’académie de l’OM.

𝐔𝐧𝐞 𝐟𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐬𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥’𝐎𝐌 𝐏𝐫𝐨 𝟐. Entre National 3, Challenge Espoirs et premiers pas avec les pros, retour sur les dernières échéances avant de tirer le bilan de l’exercice 2025-2026. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 31, 2026

Une progression récompensée

L’officialisation de ces premiers contrats professionnels vient récompenser les performances et les progrès affichés par les deux joueurs au cours des dernières saisons. Considérés comme des profils prometteurs à leur poste, ils ont su convaincre les responsables du club de leur accorder leur confiance pour la suite de leur développement.

Cette signature marque également une nouvelle étape dans leur ascension, eux qui sont présents au club depuis plusieurs années. Elle témoigne aussi de la volonté de l’OM de s’appuyer davantage sur les éléments formés en interne pour construire l’avenir.

Pour les deux minots, cette signature représente désormais le début d’un nouveau chapitre. Après avoir franchi les étapes de la formation et connu le succès en Gambardella, ils vont désormais tenter de poursuivre leur progression et de se rapprocher, à terme, de l’équipe première. Une belle récompense pour deux joueurs qui incarnent la relève olympienne.