Mercato : L’OM s’est fait refroidir sur la somme astronomique demandée pour ce numéro 10 brésilien !

L’Olympique de Marseille est à la recherche d’un numéro 10. Roberto De Zerbi appréciait ce profil intéressant en Premier League mais le prix a vite refroidi l’OM.

Ce mercredi soir le journaliste de L’Equipe Mathieu Grégoire a donné quelques informations autour du mercato de l’Olympique de Marseille. D’après lui, les Marseillais se sont positionnés pour récupérer Andreas Pereira, joueur brésilien qui évolue à Fulham. Seulement, la somme réclamée par le club anglais a vite refroidi la direction olympienne.

« L’OM a travaillé sur l’hypothèse Andreas Pereira, le milieu offensif de Fulham et international brésilien, âgé de 28 ans. Un profil apprécié par Roberto de Zerbi.Mais les demandes de Fulham, un transfert sec onéreux, ont refroidi d’entrée ce dossier, qui semble mort-né », a tweeté le journaliste suiveur de l’OM pour L’Equipe. Sur Transfermarkt, il est évalué à 20 millions d’euros.

La signature de Valentin Carboni à l’Olympique de Marseille se rapproche. D’après Fabrizio Romano, les deux clans sont proches de trouver un accord pour le jeune argentin. Le boss de l’Inter, Marotta, confirme également des négociations « Oui, je pense que nous allons conclure l’accord Carboni avec l’OM. Mais il sera toujours sous contrat avec nous et sous contrôle », affirme le dirigeant. Comme prévu, le club italien devrait avoir une clause de rachat à environ 40 millions d’euros.

