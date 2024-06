Mercato : L’OM s’intéresse à un coéquipier de Renan Lodi en Arabie Saoudite?

L’Olympique de Marseille s’est penché sur un latéral droit en Arabie Saoudite : Saud Abdulhamid. L’international saoudien évolue à Al Hilal avec un certain Renan Lodi !

Un coéquipier de Renan Lodi à Al Hilal serait dans la shortlist de l’Olympique de Marseille d’après le journaliste Rudy Galetti. L’Italien explique que les Marseillais ont coché le nom de Saud Abdulhamid qui se sentirait prêt à tenter l’aventure en Europe ! Ces dernières semaines, des rumeurs envoyaient Jonathan Clauss vers un départ.

🚨👀 #AstonVilla, #NottinghamForest and #OM – in addition to #Toulouse – showed interest in Saud #Abdulhamid: first contact already happened.

️🔥 The 🇸🇦 RB is willing to start an experience in 🇪🇺.

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 15, 2024