Mercato : L’OM s’intéresse à un serial buteur de 24 ans ?

Même si l’OM va récupérer Kostas Mitroglou après un an et demi de prêt, le club aurait comme priorité de trouver un attaquant pour épauler Dario Benedetto. les noms de Niang et Dia ont été évoqués, un buteur norvégien serait pisté…

Selon FootMercato, une vingtaine de clubs seraient très intéressés par le profil d’Alexander Sorloth. L’OM serait dans cette liste tout comme Monaco et Lyon. Le Real Madrid, le Bayern Munich, l’AC Milan, Naples et des clubs anglais dont Chelsea seraient aussi sur le coup. Il faut dire que le buteur norvégien de 24 ans empile les buts…

alexander Sorloth, un profil à la Haaland en moins jeune ?

L’actuel meilleur buteur de Süper Lig en Turquie a inscrit 29 buts en club et sélection toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Alexander Sorloth est prêté par Crystal Palace mais Trabzonspor devrait l’option d’achat du joueur qui est estimée à 7M€. Le club turc espère ensuite faire une sacrée plus-value en récupérant un montant estimé entre 25 et 30M€. De quoi compliquer la tâche d’Andoni Zubizarreta.

Cet avant centre d’1m95 est solide, rapide et technique, un profil parfait dans le football moderne. Il a été recruté par Crystal Palace en 2018 pour 9M€, ce dernier a été prêté à deux reprises et vient de réaliser une énorme saison en Turquie à Trabzonspor avec 19 buts marqués et 6 passes données en 26 matches…

Exclu FM : les grands clubs d’Europe s’arrachent Alexander Sorloth https://t.co/7ll6fPfCPa — Foot Mercato (@footmercato) April 7, 2020