Mercato : L’OM s’offre un nouveau défenseur central d’après Fabrizio Romano !

La cinquième recrue arrive à l’Olympique de Marseille? C’est en tout cas ce que nous annonce Fabrizio Romano ce mercredi soir ! Un accord a été trouvé pour la signature de Derek Cornelius !

C’est bouclé pour Derek Cornelius ! L’Olympique de Marseille est tout proche de boucler l’arrivée du défenseur central de 27 ans. Capable d’évoluer au poste de latéral gauche, le Canadien devrait débarquer contre 4,3 millions d’euros en provenance de Malmö. Le journaliste Fabrizio Romano détaille qu’il devrait arriver ce week-end pour y signer son contrat.

🚨🔵⚪️ EXCL: Olympique Marseille agree deal with Malmö to sign Derek Cornelius for 27 year old defender.

Understand fee will be over €4.3m, including add-ons.

Cornelius will be in Marseille this weekend to sign for OM. 🇨🇦 pic.twitter.com/ywT8aqTbQy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2024